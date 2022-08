Phần Lan tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

(VTC News) -

Theo Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam không có thông tin nơi sinh - "một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực/giấy phép cư trú của Phần Lan", vì vậy Phần Lan quyết định tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới này.

Theo đó, Đại sứ quán Phần Lan sẽ không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực/giấy phép cư trú của đương đơn xuất trình hộ chiếu mẫu mới cho đến khi có thông báo mới của các cơ quan có thẩm quyền của Phần Lan. Đại sứ quán sẽ thông báo trong trường hợp có thay đổi.

Đại sứ quán cho biết thêm Phần Lan sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên EU, Schengen và phía Việt Nam để giải quyết vấn đề.

Trước đó, Đức là nước đầu tiên thông báo tạm dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, vì vậy từ chối cấp visa vào các hộ chiếu theo mẫu này. Sau đó Tây Ban Nha, CH Séc lần lượt thông báo các động thái tương tự. Lý do các cơ quan đại diện đưa ra đều là do mẫu hộ chiếu mới thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến một số vấn đề kĩ thuật không phù hợp với quy định cấp thị thực/giấy phép cư trú của nước sở tại và các nước Schengen.

Tuy nhiên đến 8/8, Tây Ban Nha thông báo sau quá trình tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền, nước này quyết định tiếp tục công nhận hộ chiếu xanh tím than của Việt Nam. Đại sự quán Tây Ban Nha lưu ý thêm những trường hợp xin thị thực mang hộ chiếu mẫu mới cần nộp kèm Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh, do nội dung này là thông tin bắt buộc đối với thị thực Schengen. Ngoài ra, thị thực do Tây Ban Nha cấp trên hộ chiếu Việt Nam mẫu mới sẽ không có giá trị nhập cảnh vào những nước chưa chấp nhận mẫu hộ chiếu này.

Trong khi đó Pháp, Vương quốc Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Như một giải pháp tạm thời, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã thực hiện chứng nhận nơi sinh cho những kiều bào có nhu cầu. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc cấp hộ chiếu mới và ghi bị chú “nơi sinh” vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới.

Để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài lao động, học tập, du lịch,... Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đang phối hợp để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật của hộ chiếu mới. Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết trước mắt, Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh của công dân trong phần bị chú của hộ chiếu. Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm phần bị chú.

Khối Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu (Đức, Bỉ, Đan Mạch, Áo, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Estonia, Hungary, Iceland, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Slovakia, Slovenia, Liechtenstein). Khối ký với nhau một thoả thuận bãi bỏ các hình thức kiểm soát biên giới lẫn nhau, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên.