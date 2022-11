Phân khu Thời Đại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown hút khách chất sống cổ điển

(VTC News) -

Dấu ấn Á Đông trong lòng thành phố hội nhập

Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown ra mắt mang tới sự phấn khích cho các đại lý phân phối bất động sản, đặc biệt khi thị trường đang khan hiếm nguồn cung chất lượng. “Cuối năm bao giờ cũng là khoảng thời gian cao điểm nhưng lượng công việc năm nay gấp đôi so với bình thường vì cùng lúc chúng tôi đón sóng 2 dự án lớn thuộc siêu quần thể đô thị biển. Đặc biệt, thị trường càng tăng nhiệt ngay trước thời điểm Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown giới thiệu những sản phẩm đầu tiên của phân khu Thời Đại tới khách hàng”, chị Khả Ngân – một nhân viên bán hàng chia sẻ.

Kiến trúc phương Tây hòa trộn với chất liệu Á Đông tạo nên vẻ đẹp của phân khu Thời Đại.

Nếu Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown được ví như “thế giới thu nhỏ” thì phân khu Thời Đại chính là một mảnh ghép nổi bật với phong cách kiến trúc Đông Dương. Đó là vẻ đẹp của sự giao thoa văn hóa, giữa những đường nét kiến trúc cổ điển phương Tây, như Roman, Phục hưng, Gothic và Baroc với các yếu tố địa phương như mái ngói, đầu đao, hoa văn chữ triện, đồng thời khắc phục được sự khắc nghiệt của khí hậu Việt Nam.

Bên cạnh phong cách kiến trúc vượt thời gian, phân khu Thời Đại còn sở hữu bộ ba công viên boutique nghệ thuật, tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp: Công viên Tropical Garden sở hữu hồ bơi phong cách resort nhiệt đới rộng tới 830m2, vườn suối sương mù, vườn gym, vườn xích đu, sân chơi trẻ em chủ đề Sóng xanh; Gallery Avenue với điểm nhấn quảng trường nghệ thuật bên những hàng cọ, đài phun nước, sân chơi trẻ em chủ đề âm nhạc; Times Garden hấp dẫn bởi quảng trường Thời đại, tháp Đồng hồ điểm nhấn cao 30m, thác nước trung tâm, sân chơi trẻ em chủ đề Viễn dương, vườn Yoga...

Tiện ích trong bộ ba công viên boutique nghệ thuật ở phân khu Thời Đại sang trọng như resort.

“Khách hàng ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn nơi chốn an cư, đặc biệt là giới thượng lưu, luôn đặt tiêu chí khác biệt, giới hạn lên hàng đầu. Những phân khu có bản sắc như Thời Đại chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng danh sách các dự án được lựa chọn và những kỷ lục bán hàng mới sẽ được xác lập” - chị Khả Ngân phân tích.

Tâm điểm vàng hưởng ngàn lợi thế của “siêu quần thể đô thị biển”

Giỏ hàng Thời Đại đắt giá còn bởi thừa hưởng cả ngàn tiện ích của “Siêu quần thể đô thị biển” 1.200 ha mà Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown là một mảnh ghép. Trong đó, xét về mặt vị trí, phân khu có lợi thế vượt trội khi kế cận đường vành đai 3.5 và đường Đại lộ bốn mùa rộng 51m, mở ra khả năng siêu kết nối cả trong và ngoài dự án.

Đây cũng là phân khu đối diện TTTM Vincom, tiếp giáp 10 tòa tháp căn hộ với hàng vạn cư dân sẽ chuyển tới sinh sống, cùng 2 tòa tháp văn phòng, sở hữu hầm để xe hiện đại 2 tầng rộng gần 2,5ha, đảm bảo tương lai tấp nập cho các hoạt động giao thương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi 100% các căn thấp tầng ở phân khu Thời Đại đều có thể được khai thác cho mục đích kinh doanh.

Thời Đại sở hữu vị tri đắc địa không chỉ giúp thuận tiện kết nối mà còn hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh.

Khoảng cách từ Thời Đại tới Vịnh biển Thiên đường Paradise Bay chỉ khoảng 150m. Đây là nơi cư dân tương lai của phân khu sẽ dễ dàng hưởng trọn kỳ nghỉ dưỡng biển suốt 365 ngày trong năm. Hấp dẫn hơn cả là hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons quy mô lên tới 2.000 m2 có thể đáp ứng nhu cầu tắm biển suốt 4 mùa, ngay cả giữa những ngày mùa đông lạnh giá.

Cùng với đó là trải nghiệm thú vị tại hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng tới 2,85 ha, bộ đôi hồ bơi phong cách Olympic diện tích 3.000 m2, sân tập gym hàng trăm máy tập... Trẻ nhỏ thì có khoảng trời riêng là sân chơi nước Coral; sân chơi Aquarium và đặc biệt là Vịnh trượt nước Aqua Bay do VinWonders thiết kế.

Cư dân Thời đại dễ dàng sở dụng các tiện ích đẳng cấp tại Vịnh biển Thiên đường Paradise Bay.

Nếu muốn có thêm “gia vị” cho kỳ nghỉ dưỡng biển, cư dân phân khu Thời Đại cũng có thể tới Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire trên những chiếc xe buýt điện VinBus, với vài phút di chuyển. Hành trình khám phá miền biển nhiệt đới này sẽ dài vô tận tại Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới, Biển hồ nước mặn Crystal Lagoon 6,1 ha, hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha…

Nằm trong lòng đại đô thị được xây dựng theo mô hình “All-in-one”, mọi nhu cầu của cư dân Thời Đại sẽ đều được phục vụ ngay tại chỗ, với các dịch vụ đẳng cấp của tập đoàn Vingroup. Đáng chú ý là khi có sự tích hợp của cả 3 giai đoạn phát triển, hệ sinh thái hiện diện tại “siêu quần thể đô thị biển” sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Cùng với những ưu thế riêng có mang phong cách Đông Dương đang rất được ưa chuộng, phân khu Thời Đại là lựa chọn xứng tầm cho những ai đang tìm kiếm một tiêu chuẩn sống đẳng cấp.