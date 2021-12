Phạm Thị Đoan Trang bị tuyên phạt 9 năm tù vì Tuyên truyền chống Nhà nước

(VTC News) -

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, khoản 1 Bộ luật Hình sự năm 1999.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với mục đích cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, xã hội, đối ngoại, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Đồng thời, HĐXX cho rằng, bị cáo là người có trình độ nhận thức nhất định, hiểu và biết rõ hậu quả hành vi nhưng vẫn tích cực thực hiện trong thời gian dài. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo không thành khẩn khai báo, phạm tội nhiều lần, do đó cần thiết xử phạt nghiêm minh.

Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ ngày 16/11/2017 đến ngày 5/12/2018, Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Cụ thể, ngày 16/11/2017, bị cáo Trang có hành vi tàng trữ các tài liệu có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mạng trong nhân dân; tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ngày 16/11/2017, Trang xác nhận mình là tác giả của “Báo cáo – nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo” do Cơ quan CSĐT thu giữ.

Đồng thời, Trang khai nhận, báo cáo trên do Trang cùng một nhóm tác giả viết bằng tiếng Anh khoảng tháng 10/2017, sau đó dịch ra tiếng Việt và đăng tải, lưu hành (tuyên truyền) trên trang điện tử do Trang cùng một số người lập ra.

Ngày 9/8/2018, Trang có hành vi trả lời phỏng vấn Đài nước ngoài BBC News Tiếng Việt, có phát ngôn, tuyên truyền các nội dung luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mạng trong nhân dân thông qua bài phát trực tiếp đăng ngày 9/8/2018 trên mạng xã hội facebook.

Ngày 5/12/2018, Trang có hành vi trả lời phỏng vấn trên Đài Á Châu tự do (RFA), có phát ngôn, tuyên truyền các nội dung thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân qua trả lời phỏng vấn.

VKS cáo buộc Phạm Thị Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự vì nhiều lần thực hiện hành vi làm ra, tàng trữ và lưu hành các tài liệu có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.