Phạm nhân giết người bị bắt sau 32 năm trốn trại giam

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ (SN 1955, quê tỉnh Bạc Liêu) theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu về tội giết người, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

Nguyễn Văn Kỳ, kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được thông tin từ một đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an về nghi vấn Nguyễn Văn Kỳ đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh.

Theo hồ sơ vụ án, 40 năm trước, Kỳ cầm đầu một băng nhóm tội phạm dùng súng quân dụng gây ra nhiều vụ án cướp tài sản tại tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Bạc Liêu). Do mâu thuẫn với một đàn em trong nhóm, Kỳ dùng súng bắn chết người này.

Năm 1981, Kỳ bị bắt và bị tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản. Đến năm 1987, Kỳ được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Năm 1989, trong lúc chấp hành án tại trại giam, Kỳ trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã.

Xác định đây là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với công an các địa phương trên địa bàn tỉnh huy động lực lượng khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, bắt giữ, không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quá trình xác minh, các trinh sát xác định trên địa bàn tỉnh không có người nào có tên Nguyễn Văn Kỳ như thông tin Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã. Tuy nhiên, cơ quan công an phát hiện có một người đàn ông có nhiều đặc điểm giống Kỳ tên là Trần Văn Sơn (SN 1950).

Trước đây, ông Sơn sinh sống tại huyện Long Điền, nhưng cách đây khoảng 3 năm, ông này rời khỏi địa phương.

Mở rộng xác minh, trinh sát hình sự phát hiện ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có cặp vợ chồng lớn tuổi sinh sống trong căn nhà tạm. Người đàn ông ở căn nhà này sinh sống bằng nghề mò cua, bắt ốc. Công an nhận định người này chính là Nguyễn Văn Kỳ.

Đến sáng 20/3, công an bao vây xung quanh căn nhà này và kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Kỳ không mở cửa. Sau hơn 30 phút đóng cửa cố thủ trong nhà, Nguyễn Văn Kỳ mới chịu mở cửa để làm việc với cơ quan công an.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Kỳ luôn ngoan cố quanh co không thừa nhận danh tính. Nhưng sau đó, Kỳ đã thừa nhận thân nhân, lại lịch và hành vi phạm pháp của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.