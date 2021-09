Phạm Hương công khai hình ảnh con trai thứ hai

(VTC News) -

Con trai thứ 2 của Hoa hậu Phạm Hương có làn da trắng, khuôn mặt kháu khỉnh, đáng yêu. Trước đó, người đẹp nhiều lần vướng tin đồn mang thai. Tuy nhiên cô chỉ giữ im lặng và chọn diện những bộ trang phục rộng để che đi bụng bầu.

Con trai đáng yêu của Hoa hậu Phạm Hương.

Phạm Hương giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015, từng đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Cô tích cực tham gia hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, HLV các show truyền hình thực tế như: The Face Vietnam, The Look Vietnam, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Phạm Hương sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm.

Trước bé Apollo, Phạm Hương đã sinh bé trai Maximus vào năm 2018. Phải một năm sau đó, cô mới xác nhận việc trở thành mẹ và chia sẻ hình ảnh của con với người hâm mộ.

Dù đã có hai con nhưng Phạm Hương vẫn giấu kín danh tính người bạn đời của mình. Có thông tin khẳng định, đó là một doanh nhân thành đạt. Gia đình Phạm Hương đang sinh sống tại Mỹ.