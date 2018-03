Phái yếu lái xe an toàn hơn nam giới

(VTC News) - Đó là khẳng định của nhiều nhà khoa học khi nhiều người cho rằng bán xăng cho phụ nữ là tội ác.

Hùng thần xa lộ, Ninja Lead,… những câu cửa miệng mua vui gần đây thường xuyên được sử dụng dành cho những quý cô, quý bà trực tiếp ngồi sau vô lăng tay lái.

Tuy nhiên, với những phụ nữ coi đó là nghề thì những quan niệm đó lại một phần gián tiếp ảnh hưởng đến bát cơm hàng ngày của họ.

Chị Vũ Thị Ánh Tuyết, tài xế đối tác của Uber liên tục nhận được những câu hỏi thắc mắc, tò mò: "Sao em con gái không kiếm việc gì khác? Làm mà chạy xe thế này vừa vất vả lại nguy hiểm? - Đó là 1 câu hỏi mà 10 khách hàng đi Uber thì 9 người hỏi tôi câu này. Dù vất vả nhưng Uber lại cho tôi sự thoải mái”, chị Tuyết chia sẻ.

Trong mắt nhiều người, phụ nữ lái xe, không chỉ vất vả, cực nhọc, mà còn gây nguy hiểm, cản trở khi lưu hành giao thông. Nhân ngày 8-3, chúng tôi đã gặp gỡ những người phụ nữ đồng hành với nghề tài xế công nghệ và cùng chia sẻ những trải nghiệm muôn màu của các chị trên mọi con đường nẻo phố của Việt Nam, cũng như những lý do khiến “phái yếu” lái xe thường an toàn hơn nam giới.

Chị Hương Mỹ, “bóng hồng vàng” sau vô lăng của của Uber TP. HCM.

Bản năng làm mẹ

Những “hung thần xa lộ” trong mắt cánh đàn ông, họ đều là những người mang bản năng làm mẹ. Vì thế, họ có được sự cẩn trọng và đề cao an toàn hơn hết những gì đàn ông có.

Theo kinh nghiệm của bà Datuk Seri Nancy Shukri (một Bộ trưởng của Malaysia), phụ nữ, dù có gia đình hay độc thân, đều có bản năng làm mẹ bẩm sinh. Điều này khiến họ chú trọng hơn về sự an toàn và tính mạng khi tham gia giao thông.

Chị Vũ Thị Thiên Lý ( 1983) quận 12, TP. HCM cho biết Uber là phương tiện để chị kiếm sống và nuôi gia đình. Là người mẹ đơn thân với hoàn cảnh kinh tế còn chật vật, chị gắn bó với nghề để trang trải cho phí sinh hoạt và cuộc sống của hai mẹ con.

Đối với chị Lý, “nhanh một giây chậm cả đời”, khi lái xe chị luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu, nhất là khi nghĩ về đứa con nhỏ vẫn đang cần sự yêu thương, chăm sóc của chị mỗi ngày.

Nhờ vậy, chị Lý có một lượng khách quen luôn tin tưởng vào tay lái của chị, tạo cho chị nguồn thu nhập ổn định mỗi ngày.

Khả năng tập trung vượt xa nam giới

Những biểu hiện mất tập trung như nhắn tin, gọi điện hay cười đùa khi ngồi sau tay lái là một trong những lý do thường xuyên nhất dẫn tới tai nạn giao thông đường bộ.

Sau một cuộc khảo sát với gần 1.500 tài xế, nhà nghiên cứu Ole Johansson cho biết: “Theo những phát hiện của tôi, các nam thanh thiếu niên là đối tượng thường xuyên mất tập trung nhất khi đang lái xe.” Ngược lại, theo ông Johansson, phụ nữ tuổi trung niên là những tài xế có khả năng tập trung cao độ nhất khi ngồi sau tay lái.

Chị Hương Mỹ, được mệnh danh là “bóng hồng vàng” sau vô lăng của Uber TP.HCM, bởi không chỉ được các đồng nghiệp nam mà khách hàng công nhận về khả năng cầm lái “cứng cựa” của chị. Từ hoài nghi, thiếu tin tưởng về tay lái phụ nữ, chị Mỹ đã trở thành biểu tượng cho sự an tâm, an toàn trên mỏi nẻo đường. Chị chia sẻ, khả năng tập trung tuyệt đối khi tham gia giao thông là chìa khóa lái xe an toàn.

Liều lĩnh và mạo hiểm sẽ là số 0

Các nhà khoa học xã hội và các chuyên gia về an toàn giao thông trên toàn thế giới cho biết, xu hướng liều lĩnh và mạo hiểm của phái mạnh gây ra bởi hàm lượng testosterone trong cơ thể.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, nam giới có nguy cơ lái xe sau khi uống rượu và sử dụng chất kích thích, không thắt dây an toàn, tăng tốc và thậm chí chọn góc cua hẹp hơn khi lái xe. Trong khi, ở phụ nữ, những hành động đó hầu như không xuất hiện.

Ở những nước phát triển, phụ nữ cầm lái và mưu sinh bằng dịch vụ này là điều rất đỗi bình thường, cũng như chưa từng tồn tại định kiến“bán xăng cho phụ nữ là tội ác”.

Tại Việt Nam, đội ngũ đông đảo các chị em phụ nữ đang khẳng định bản lĩnh của mình sau tay lái, duy trì nguồn thu nhập đáng kể, ổn định từ công việc lái xe. Chị Phạm Thị Hoa (Hà Nội) sau hơn 10 nghìn km cầm lái, giờ đây chị tự hào khả năng tự chủ, độc lập của bản thân, giúp chị trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè, người thân và chính những đứa con của mình.

Thời đại công nghệ thông tin, cùng với sự ra đời của những dịch vụ chia sẻ phương tiện như Uber, đã mở đường cho những người phụ nữ này vươn lên chủ động cầm lái cuộc sống, vượt qua những định kiến giới về nghề lái xe và tự tay mang đến cuộc sống ổn địnhcho bản thân và gia đình.

Diệu Thuý