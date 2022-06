'Phải lòng' Vinhomes Ocean Park ngay từ lần đầu sống thử

(VTC News) -

Thuê sống thử, mua ở thật

Biết đến chương trình “Tổ ấm an vui” từ đầu năm 2021, lại mới nhận công việc ngay tại toà văn phòng TechnoPark nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park, anh Đỗ Trọng Hiếu (làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin) quyết định thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại toà S2.06 rồi đón gia đình từ Đà Nẵng ra.

Lúc đầu, vợ anh Hiếu còn đắn đo nên cả nhà quyết định sống thử một thời gian để trải nghiệm môi trường sống, cân bằng công việc sau đó mới tính tiếp. Sau 1 năm, vợ chồng anh đang làm thủ tục để mua căn hộ mới trước khi trả nhà thuê.

“Cảm giác ở Vinhomes Ocean Park khí hậu giống như ở thành phố biển, mát mẻ, sạch sẽ, đường xá thông thoáng…mình cảm thấy gắn bó và muốn sống ở đây luôn”, anh Hiếu nói.

Không gian “ở phố sống biển” tại Vinhomes Ocean Park (Ảnh chụp thực tế).

Trong khi đó, Trần Hải Minh (sinh viên Đại học VinUni) đã trở thành cư dân Vinhomes Ocean Park được 14 tháng cũng thông qua chương trình thuê nhà “Tổ ấm an vui”.

“Sau khi kết thúc năm thứ nhất ở ký túc xá, em đã tính tìm nhà gần trường để tiện đi lại. Nhờ chương trình Tổ ấm an vui em đã tìm được nhà nhanh và giá thuê hợp lý”, Hải Minh chia sẻ.

Giống như anh Trọng Hiếu và Hải Minh, nhiều dân văn phòng tại Hà Nội và sinh viên của các trường lân cận như Học viện Nông nghiệp đã chọn Vinhomes Ocean Park là ngôi nhà thứ 2. Kết nối thuận tiện, cảnh quan độc đáo, tiện ích đa dạng, môi trường sống văn minh, an toàn, khiến những người “sống thử” đều hài lòng và muốn gắn bó lâu dài với nơi đây.

Xe buýt điện Vinbus vận hành thương mại từ cuối năm 2021, kết nối Vinhomes Ocean Park với các khu vực của Hà Nội.

Chương trình “Tổ ấm an vui” do Vinhomes triển khai đang áp dụng ưu đãi tại 2 phân khu với mức giá chỉ từ 6,7 triệu đồng/tháng đối với căn hộ The Zenpark và chỉ từ 5,1 triệu đồng/tháng tại phân khu Sapphire 1 và 2. Khách hàng cũng được chủ đầu tư hỗ trợ từ 1 đến 3 tháng tiền thuê tuỳ vào thời hạn hợp đồng thuê.

Nhiều khách thuê đánh giá mức giá này rất hợp lý với các gia đình cũng như những người trẻ, người độc thân. Thậm chí, so với những giá trị được thụ hưởng và trải nghiệm tại Vinhomes Ocean Park, người thuê còn đang lãi lớn.

“Tính ra ở đây lợi về mọi mặt. Thay vì phải mua thẻ tập gym, em được sử dụng các trang thiết bị tập luyện, sân cầu lông, bóng rổ, bể bơi…miễn phí. Khi cần không gian để làm việc nhóm rồi đi ăn, đi chơi luôn thì cũng rất dễ với các tiệm cà phê và Vincom Megamall ngay tại đây. Di chuyển nội khu đã có VinBus miễn phí. Cần đến các nơi khác trong thành phố thì buýt điện VinBus cũng kết nối đầy đủ”, Hải Minh hào hứng.

Trải nghiệm sống hoàn toàn khác biệt tại Vinhomes Ocean Park

Không phải ngẫu nhiên mà Vinhomes Ocean Park được rất đông gia đình trẻ tìm tới thuê, trải nghiệm không gian sống suốt thời gian qua. Anh Hiroshi Kato (kỹ sư điện tử) - khách thuê tại R1.02 cho hay, kể từ khi chuyển đến sống, anh hoàn toàn thoải mái, yên tâm về không gian sống tại đây.

“Khó có thể tìm được nơi nào mà có tiện ích phong phú như ở đây, từ sân tập thể thao, bể bơi bốn mùa trong nhà, vườn Nhật, bể bơi resort ngoài trời, công viên…cùng các dịch vụ đẳng cấp và tiện nghi không khác gì một thành phố thu nhỏ. Thậm chí, chúng tôi không còn nhu cầu đi ra ngoài nữa”, anh Kato nhận xét.

Cảnh quan đậm chất Nhật Bản tại phân khu Zen Park (Ảnh chụp thực tế).

Đặc biệt, hệ cảnh quan độc nhất vô nhị bao gồm biển hồ nước mặn rộng 6,1ha, hồ Ngọc trai rộng 24,5 ha và hồ San hô… là những không gian đậm chất nghỉ dưỡng mà khách thuê đều có thể trải nghiệm, khám phá mỗi ngày để tìm lại sự thư thái, cân bằng giữa cuộc sống tất bật.

Khi thuê căn hộ tại đây, khách thuê còn được hưởng trọn vẹn mọi dịch vụ chất lượng trong hệ sinh thái đẳng cấp của Vingroup, từ giáo dục, y tế đến mua sắm, vui chơi, giải trí, xe buýt điện nội - ngoại khu… cho một cuộc sống tiện nghi và đủ đầy.

“Quận Ocean” cũng là nơi quy tụ của cộng đồng chuyên gia, trí thức hay giới “elite”. Nằm trong lòng đại đô thị, toà nhà TechnoPark Tower, có sức chứa gần 20.000 nhân sự làm việc - đã đi vào hoạt động. Được ví như “silion valley” của Việt Nam với sự có mặt của những công ty công nghệ và sản xuất hàng đầu Việt Nam và thế giới, TechnoPark Tower đã bổ sung cộng đồng văn minh, cao cấp vào nguồn khách thuê tại đây.

Cùng với vị trí đắc địa ngay cạnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, quốc lộ 1, vành đai 3, kết nối nhanh chóng đến sân bay - nội đô cũ - các khu công nghiệp lân cận tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Vinhomes Ocean Park sẽ là nơi lý tưởng cho chuyên gia cao cấp, người nước ngoài đổ về đây thuê căn hộ cũng như lựa chọn để an cư.