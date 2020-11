Phác thảo thiết kế của kiến trúc sư hàng đầu Ý sẽ có mặt tại Italian Design Day

(VTC News) - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đánh giá khu vực nhà máy thuộc dự án thủy điện Rào Trăng 3 có nguy cơ mất an toàn rất cao, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

(VTC News) - Công an tỉnh An Giang được thưởng nóng do có thành tích xuất sắc khi triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.