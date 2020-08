Phá tụ điểm cờ bạc núp bóng game giải trí ở Đắk Lắk

Sáng 20/8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đặng Anh Sơn (27 tuổi) cùng đồng bọn là Mai Hoàng Vũ (27 tuổi) cùng trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột chuyên đứng ra tổ chức cho khách đến chơi Game bắn cá ăn tiền.

Công an thu giữ tiền của các con bạc.

Chiều 17/8, qua một thời gian theo dõi, 2 tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt đột kích 2 quán cà phê đều mang biển hiệu Anh Sơn ở đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất và đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong không hoạt động kinh doanh cà phê mà chủ quán đã đặt 10 chiếc máy bắn cá trò chơi điện tử. Công an đã bắt quả tang gần 20 người (nam và nữ) đang say sưa chơi trò chơi bắn cá ăn tiền. Bước đầu, công an thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.

Các con bạc đang say sưa chơi bắn cá thắng thua bằng tiền trong quán cà phê.

Tại thời điểm kiểm tra, công an xác định người đứng ra kinh doanh 2 điểm máy bắn cá này là Nguyễn Đặng Anh Sơn. Bên ngoài Sơn ngụy trang bằng các biển quảng cáo là quán cà phê, tuy nhiên bên trong Sơn lắp đặt 10 chiếc máy bắn cá để khách đến chơi ăn tiền nhằm thu lợi bất chính.

Lãnh đạo công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, 2 điểm chơi Game bắn cá ăn tiền này hoạt động thường xuyên và luôn gây mất an ninh trật tự.

Hiện, cơ quan điều tra tạm giữ 10 máy bắn cá điện tử và đưa 16 người liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.