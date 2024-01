Phá ổ ghi lô đề hơn 15 tỷ đồng trên Zalo do 'nữ quái' ở Huế cầm đầu

(VTC News) -

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm 7 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng tang số hơn 15 tỷ đồng.

Nhóm người bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987 được xác định là kẻ cầm đầu); Ngô Thị Thuỳ Nhung (SN 1994); Phạm Văn Thành (SN 1981); Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991); Tôn Thất Trác (SN 1976); Nguyễn Thế Hùng (SN 1991) cùng trú tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, ngày 26/12/2023 tại địa chỉ 199 Phạm Văn Đồng (TP Huế) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế thực hiện kiểm tra, bắt quả tang nhóm người do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Nguyễn Thị Thanh Nga tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người đang sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Nga khai trực tiếp thoả thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các cái dưới thông qua tài khoản Zalo. Hàng ngày, khi có kết quả sổ xố, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua Zalo sau đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Qua công tác điều tra ban đầu, xác định trong ngày 26/12 nhóm người trong đường dây kể trên nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề qua Zalo với 39 người khác với tang số tạm tính trên phôi đề là 595 triệu đồng. Ước tính từ tháng 12/2023 đến nay, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt nhóm 9 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nhóm 9 người bị bắt giữ gồm Hoàng Anh Luân (SN 1993, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được xác định là kẻ cầm đầu cùng Trần Công Thọ (SN 1987); Dương Minh Tám (SN 1985); Đỗ Duy Bình (SN 1984); Lê Hữu Dũng (SN 1993); Phan Minh Lộc (SN 1987), cùng trú huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thơ (SN 1980); Trần Quang Thái (SN 1976) cùng trú tại thị xã Hương Trà và Đỗ Duy Chương (SN 1991 trú TP Huế).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản cấp member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bong88.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định, kẻ cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức là 1,4 triệu USD, tỷ lệ 1 USD tương ứng 13.000 VNĐ đến 50.000VNĐ tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ VNĐ.Sau đó, Luân cấp tài khoản master cho những kẻ còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD tương đương hơn 176 tỷ đồng.