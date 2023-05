Phá đường dây trồng và phân phối cần sa khép kín, thu giữ hơn 40 kg cần sa khô

(VTC News) -

Tối 10/5, thông tin từ Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phát hiện đường dây trồng, tiêu thụ cần sa liên tỉnh với quy mô lớn.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trần Nhật Vĩnh (SN 1994), Trần Trí Minh Sang (SN 2002, cùng ở Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình) và Lưu Thị Thái về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, công an thu giữ hơn 40 kg cần sa khô.

Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang cùng số lượng lớn cần sa khô bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Điều tra ban đầu, lúc 13h ngày 28/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tân Bình phối hợp Công an phường 14 kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Hồng Đào, bắt quả tang Vĩnh và Sang đang cất giấu 2 bao nylon chứa 12.300 gam (12,3 kg) lá cần sa khô.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Nhật Vĩnh tại ngôi nhà trên đường Nguyễn Hồng Đào, phường 13, quận Tân Bình, công an thu giữ thêm 7 bao nylon chứa 20.260 gam (20,26 kg) lá cần sa.

Ngoài ra, công an còn thu giữ các dụng cụ để phân nhỏ, đóng gói cần sa gồm: 1 cân điện tử, 1 máy sấy, 1 máy hút chân không, 1 máy dập nhiệt hàn miệng túi, 1 cân loại 100 kg và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Trần Nhật Vĩnh và Trần Trí Minh Sang khai nhận vào khoảng tháng 8/2022, thông qua một người bạn (chưa xác định lai lịch) giới thiệu, Vĩnh quen biết với người tên Nắng (chưa xác định lai lịch) để Vĩnh nhận làm công việc nhận cần sa khô, đóng gói và giao cho khách của Nắng.

Vĩnh và Nắng thỏa thuận Nắng sẽ cung cấp hạt giống cần sa cho người phụ nữ thường gọi là X.D ở Đắk Lắk để X.D. trồng, thu hoạch rồi chuyển cần sa thành phẩm cho Vĩnh để nhận tiền công mỗi kg khoảng 15 triệu đồng, tùy theo chất lượng và thời giá thị trường.

Sau khi Nắng chuyển hạt giống cho X.D. thì báo cho Vĩnh biết để giám sát việc trồng và thu hoạch cần sa, khoảng 4 tháng thu hoạch một lần.

Đến kỳ thu hoạch, X.D. sẽ chụp ảnh sản phẩm, trọng lượng và báo giá cho Vĩnh. Vĩnh sẽ báo tiền công trồng cần sa cho Nắng để Nắng chuyển khoản cho Vĩnh, sau đó Vĩnh chuyển khoản cho X.D. (vì Nắng không muốn giao dịch trực tiếp với X.D.). Nhận được tiền công, X.D. sẽ gửi cần sa cho Vĩnh.

Khi có khách mua cần sa, Nắng sẽ nhắn trọng lượng và thông tin khách hàng cho Vĩnh biết để lấy cần sa bỏ vào vỏ hộp trà nhằm ngụy trang, đóng gói gửi cho khách. Mỗi lần Vĩnh chuyển thành công một đơn hàng cho khách của Nắng sẽ được trả công 50.000 đồng. Ngoài nguồn cần sa do X.D. trồng gửi xuống thì Nắng còn có nguồn khác nhưng Vĩnh không biết của ai, gửi từ đâu đến.

Từ trái qua phải: Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang, Lưu Thị Thái. (Ảnh: Công an cung cấp).

Để phụ giúp công việc, Vĩnh nói Sang đến nhà ở cùng với mình, bao ăn ở và chia tiền công cho Sang (mỗi đơn gửi cần sa thành công Sang được 20.000 đồng). Vĩnh giao Sang trực tiếp đi nhận cần sa do X.D. gửi đến và đem cần sa gửi cho khách...

​Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định X.D. tên thật là Lưu Thị Thái (cư trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Ngày 29/4, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Tân Bình phối hợp Công an xã Ea Tar, huyện Cư M’gar mời Thái lên làm việc.

Qua đấu tranh, Lưu Thị Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và phù hợp với lời khai của Trần Nhật Vĩnh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Vụ việc đang được Công an quận Tân Bình tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, đơn vị liên quan mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

Hoàng Thọ