Phá đường dây lô đề giao dịch gần 1 tỷ đồng trong một ngày

(VTC News) -

Ngày 24/3, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, tạm giữ 17 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Sau một thời gian xác minh, theo dõi, ngày 15/3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an phường Quán Bàu, thành phố Vinh huy động lực lượng triển khai nhiều tổ công tác để bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 17 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh (Nghệ An). Lực lượng chức năng đã thu giữ 181 triệu đồng tiền mặt; 1 máy tính bảng, 20 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật của vụ án

Đối tượng Lê Thị Thúy (SN 1969, trú phường Quán Bàu) và Lê Khắc Toàn (SN 1980, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Trong đó, Thúy là đối tượng đã có 3 tiền án về tội đánh bạc. Ngoài Thúy, Toàn, các đối tượng còn lại đều là “đại lý” cấp dưới trong đường dây này.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi đánh bạc.

Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề chỉ trong ngày 15/3/2023 là hơn 974 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng.

TRẦN LỘC