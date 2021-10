Phá đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép 2 tấn pháo nổ ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 26/10, theo tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đường dây mua bán, tàng trữ trái phép 2 tấn pháo nổ.

Hiện trường nơi bắt gần 2 tấn pháo

Khoảng 23h10 ngày 24/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, tại khu vực quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, lực lượng chức năng bắt quả tang Lương Hồng Thanh (SN 1984) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1984),cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu đang vận chuyển 82 bánh pháo loại 49 quả, có tổng trọng lượng là 141kg, 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 BKS 37A-216.56, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Hoa (SN 1963), Nguyễn Văn Đức (SN 1977) và Nguyễn Văn Linh (SN1986), cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm hàng chục bao tải chứa pháo nổ với tổng trọng lượng lên tới gần 2 tấn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng.