Phá dỡ xong tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã phá dỡ toàn bộ tường gạch, tường kính, sàn, mái, dầm, cột tầng 18 theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 và số 1176/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND quận Ba Đình. Việc phá dỡ như trên đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi đúng mức của các bên liên quan và an toàn cho công trình.

Phá dỡ xong tầng 18 toà nhà 8B Lê Trực.

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình, quá trình tháo dỡ, phá dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B phố Lê Trực được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và an toàn đối với các bộ phận kết cấu công trình còn lại; không để xảy ra tai nạn lao động làm ảnh hưởng tới an toàn của người dân và các công trình khác trong khu vực.

Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình tháo dỡ, phá dỡ, UBND quận Ba Đình đã đề nghị đơn vị tư vấn giám sát thi công là Công ty TNHH tư vấn xây dựng VNT Việt Nam (chứng chỉ năng lực giám sát hạng I) giám sát. Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội khảo sát hiện trạng các công trình liền kề, thiết lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình trong quá trình phá dỡ, tháo dỡ.

Đến nay, theo đánh giá của Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội thì độ võng và kích thước của các vết nứt tại các cấu kiện quan trắc chưa vượt ngưỡng tiêu chí là cấu kiện nguy hiểm theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012 - Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.

Khoảng đầu tháng 5/2020, phường Điện Biên cùng các ngành chức năng của quận Ba Đình đã thực hiện các công việc như tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu cháy nổ; tiến hành khảo sát các công trình liền kề và lập hệ thống quan trắc.

Ngành chức năng mở khóa các căn hộ tại tầng 18, kiểm đếm, tháo dỡ, niêm phong các thiết bị, đồ đạc trong các căn hộ để đưa về nơi lưu giữ theo quy định, đảm bảo đúng quy trình quy định, có sự chứng kiến của Tòa án Nhân dân quận, Viện Kiểm sát Nhân dân quận, hệ thống chính trị-xã hội tại cơ sở, được lập, ghi nhận bằng biên bản và ghi hình.

Đến ngày 12/5/2020, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam đã tiếp quản mặt bằng và tiến hành tháo dỡ, phá dỡ tường kính, tường ngăn căn hộ, sàn mái tầng 18 theo phương án, giải pháp đã được các cơ quan chức năng phê duyệt.