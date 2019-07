Phá cửa giải cứu 4 người mắc kẹt trong xe khách sau tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Sáng 24/7, chỉ huy đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vừa phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong ô tô khách sau tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 24/7, tại km207 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua huyện Phú Xuyên), xe khách BKS 12B-006.43 va chạm với xe ô tô vệ sinh đường cao tốc BKS 29C-555.06 của Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, lái xe và một số hành khách bị kẹt trong xe.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường phá cửa giải cứu, đưa lái xe cùng 3 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) phân luồng, bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang lưu thông qua khu vực và điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Trương Huyền