PGĐ Công an Đồng Nai: Sẽ xử lý cả các lãnh đạo liên đới clip 'xe đã gửi sếp'

(VTC News) -

Ngày 25/12, Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị sẽ xử lý nghiêm các cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Trảng Bom vì liên quan đếnclip "xe gửi sếp" được đăng tải trên mạng xã hội.

Đại tá Lê Quang Nhân thông tin vụ việc.

Theo Đại tá Nhân, sau khi clip trên xuất hiện trên mạng xã hội vào tối 4/12, ngay trong ngày hôm sau, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung trong clip phản ánh.

"Qua kết quả xác minh bước đầu, Công an tỉnh xác định những nội dung đăng trên Facebook là có cơ sở. Trước mắt Công an tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày với 2 lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Trảng Bom gồm Trung tá Đoàn Văn Mão, đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, trật tự và Trung tá Ngô Thọ Khanh, đội phó Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Trảng Bom để xác minh, làm rõ những vi phạm", Đại tá Nhân nói.

Hiện trường nơi CSGT bị "sếp" can thiệp xe vi phạm. (Ảnh: Cắt từ clip)

Về hướng xử lý các cán bộ sai phạm, Đại tá Nhân cho biết, Công an tỉnh xác định những người liên quan vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó. "Kể cả các lãnh đạo liên đới đến vụ việc trên", Đại tá Nhân khẳng định.

Như VTC News đưa tin, tối 4/12, mạng xã hội xuất hiện các clip với nội dung tổ cảnh sát giao thông - trật tự bắt giữ nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm, nhưng nhanh chóng cho đi vì "xe đã gửi sếp".

Theo nội dung clip, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự bắt, hầu hết các tài xế ba gác đều xin được “gọi điện thoại”. Sau đó các tài xế này gọi điện nhờ can thiệp hoặc có người gọi lại cho cảnh sát đang xử lý vi phạm, các xe được rời đi.

Ở đoạn clip khác, người lái xe nói: "Xe em gửi anh Mão rồi". Trong một đoạn clip khác, một tài xế ba gác bị chặn lại để xử lý cũng lấy điện thoại gọi xin xe và giải thích với cảnh sát chặn xe: "Đóng 2 bên 1 triệu. Đã gửi mấy năm rồi".

Trong clip, có tài xế xe ba gác máy còn kể với tổ cảnh sát giao thông - trật tự là: "Xe gửi 2 bên một tháng hết cả triệu đồng".