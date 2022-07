Petrovietnam tiếp tục duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ

(VTC News) -

Ngày 5/7, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi giao ban điều hành sản xuất, kinh doanh thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả SXKD tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời cập nhật mục tiêu, giải pháp điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng qua, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, nhanh, phức tạp. Cuộc chiến ở Ukraine đã cản trở sự phục hồi của toàn cầu, đẩy giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao, tăng trưởng chậm lại và làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát trên toàn thế giới.

Toàn cảnh giao ban CEO tháng 7 năm 2022.

Những bất ổn địa chính trị và kinh tế làm giảm niềm tin kinh doanh và đầu tư, đồng thời làm suy yếu thêm triển vọng kinh tế ngắn hạn. Ngày càng nhiều ngân hàng trung ương buộc phải siết chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát, tuy nhiên, điều này đang khiến nền kinh tế toàn cầu đối mặt với rủi ro suy thoái hiện hữu.

Tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất trên toàn cầu chậm lại khi các biện pháp phòng dịch COVID-19 của Trung Quốc - công xưởng thế giới, cùng với xung đột tại Ukraine làm gián đoạn các chuỗi cung ứng hàng hóa, khiến lạm phát gia tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo.

Tình hình thế giới đã và sẽ tác động không nhỏ đến nhiều mặt hoạt động của Petrovietnam như việc tăng giá và gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào, vật tư, thiết bị; áp lực lạm phát, đặc biệt là “lạm phát nhập khẩu”; các vấn đề thương mại, đầu tư, rủi ro tài chính, tiền tệ, lãi suất tăng, giá xăng dầu khó đoán định… Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, huy động khí cho sản xuất điện trong nước vẫn ở mức thấp so với kế hoạch; nhu cầu, giá phân bón đang sụt giảm…

Trong bối cảnh đó, với sự linh hoạt, chủ động, quyết liệt, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực hoạt động SXKD; đặc biệt chú trọng công tác quản trị biến động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy tối ưu các giải pháp kỹ thuật cũng như tối đa các điều kiện thuận lợi và dự báo để có những giải pháp ứng phó trước các tác động bởi địa chính trị – kinh tế đã giúp cho Petrovietnam đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2022.

Các điểm cầu trực tuyến.

Trong đó, Petrovietnam nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì và gia tăng sản lượng khai thác trong tình hình suy giảm sản lượng khai thác tự nhiên ở tất cả các mỏ dầu khí do đã khai thác quá lâu, trong khi hệ số bù trữ lượng không đảm bảo do thời gian qua việc đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế. Khai thác dầu thô tháng 6 đạt 0,9 triệu tấn, vượt 23% kế hoạch (KH) tháng 6, tính chung 6 tháng đạt 5,48 triệu tấn, vượt 23% KH 6 tháng và bằng 63% KH năm 2022; bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản lượng khai thác dầu 6 tháng vượt cao so với KH do đa phần các mỏ khai thác chủ lực đạt hệ số thời gian hoạt động cao; công tác quản trị sản lượng khai thác tại các lô/ mỏ chủ lực của toàn Tập đoàn được tăng cường tối đa, áp dụng hiệu quả, kịp thời các giải pháp/biện pháp kỹ thuật gia tăng sản lượng. Cùng với đó, sản xuất xăng dầu 6 tháng vượt 14% KH, sản xuất đạm vượt 8% KH, sản xuất, cung ứng khí, điện, các sản phẩm năng lượng khác đều ở mức cao, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Tập đoàn trong góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bình ổn thị trường.

Nhờ hoạt động SXKD duy trì ổn định, trong 6 tháng đầu năm, Petrovietnam đạt được các chỉ tiêu tài chính rất tích cực, tiếp tục đà tăng trưởng, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 468,3 nghìn tỷ đồng, vượt 2 lần so với KH 6 tháng, đạt 84% KH năm và tăng 55% so với cùng kỳ 2021; nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 66,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2,2 lần so với KH 6 tháng, hoàn thành và vượt 2% KH năm 2022 và tăng 41% so với cùng kỳ 2021. Kết quả SXKD của Tập đoàn được sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ, người lao động Dầu khí tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo.

Các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tiêu biểu, Petrovietnam quyết liệt tập trung tháo gỡ các nút thắt đầu tư, quyết tâm xử lý có kết quả các dự án khó khăn, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tiêu biểu là các dự án thuộc lĩnh vực điện được tập trung triển khai theo các mốc tiến độ đề ra (Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng và đi vào vận hành thương mại ngày 13/5/2022; Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã hòa đồng bộ bằng dầu ngày 12/5/2022, bằng than ngày 16/6/2022). Các dự án trọng điểm (Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, Lô B,…) cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác chuyển đổi số được triển khai rộng rãi, hướng tới ứng dụng hiệu quả các hình thức quản lý tiên tiến của hệ thống ERP, tập trung công tác quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD, hoàn thiện các quy trình quản lý vận hành doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Thái Bình, Petrovietnam chứng kiến mốc hòa lưới đồng bộ bằng than Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả hoạt động SXKD tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các Ban theo từng lĩnh vực phụ trách đã trao đổi xử lý, giải quyết những khó khăn và đưa ra giải pháp hỗ trợ các đơn vị thành viên cả trong SXKD và đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống để đạt được kết quả rất khả quan trong 6 tháng đầu năm.

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 ngày 28/6.

Nhận định trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh những khó khăn thì cơ hội cũng rất lớn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh mục tiêu quan trọng, chỉ đạo quyết liệt, nhất quán trong năm 2022 của Tập đoàn là nỗ lực duy trì sản lượng khai thác, tận dụng cơ hội giá dầu để tăng cường đóng góp cho kinh tế đất nước, bù đắp cho nhiều ngành kinh tế đang suy giảm. Đây là nhiệm vụ rất thách thức trong bối cảnh suy giảm sản lượng tự nhiên hằng năm từ 5 – 8%.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cũng lưu ý phải đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trong SXKD; thúc đẩy công tác đầu tư, gia tăng sản lượng; theo sát, đảm bảo các mốc tiến độ các dự án trọng điểm; tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong chuỗi hoạt động từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Công nhân giám sát băng tải than Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh các động lực để Petrovietnam đạt được kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, bên cạnh yếu tố thuận lợi từ thị trường thì động lực rất quan trọng là phát huy hiệu quả quản trị, quản trị biến động, nắm bắt xu hướng, quản trị giá vốn, triển khai liên kết chuỗi, quản trị danh mục đầu tư, đặc biệt là dự báo, đánh giá phù hợp với diễn biến thị trường.

Tiên phong sáng tạo – một trong những nét văn hóa nổi bật của người lao động dầu khí.

Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng, bám sát thị trường, kinh tế vĩ mô, xây dựng các kịch bản điều hành, nỗ lực cho hoạt động SXKD những tháng còn lại của năm 2022, đặc biệt là khi các điều kiện thuận lợi ít đi.

Từ kết quả đạt được và nhiệm vụ, kế hoạch được giao, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý một số công việc thời gian tới như: Duy trì giao ban ở các lĩnh vực hoạt động để thúc đẩy giải quyết các khó khăn, vướng mắc, cũng như triển khai các chỉ đạo của cấp trên, giải quyết hiệu quả các vấn đề chung trong từng mảng hoạt động; Tìm các giải pháp khác nhau để duy trì sản lượng khai thác, đảm bảo không thấp hơn so với năm 2021; Mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường tiêu thụ khí ngoài điện; Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD, đầu tư của các đơn vị trong Tập đoàn; Rà soát, thúc đẩy triển khai các chuỗi liên kết; Đẩy mạnh việc đưa chuyển đổi số vào thực tế, tạo những thay đổi tích cực về mô hình kinh doanh, mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động...