Petrovietnam tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện 'mục tiêu kép'

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nhưng với nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV Petrovietnam, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tập đoàn đạt nhiều kết quả tích cực. Kim chỉ nam là hoàn thành “mục tiêu kép”: vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Ý thức rõ mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch hiện nay, liên tục trong nhiều ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật, lãnh đạo tập đoàn tổ chức các cuộc họp, ban hành nhiều chỉ thị kịp thời, hướng dẫn, yêu cầu, nhằm cập nhật tình hình và quán triệt việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong toàn tập đoàn. Tập đoàn nhận định mức độ nghiêm trọng thông qua chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là thực hiện giãn cách xã hội tại các tỉnh thành phía Nam.

Thời gian qua, Petrovietnam và các đơn vị chủ động, linh hoạt, xây dựng, tổ chức thực hiện nhiều phương án, giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong đó, tập trung công tác tiêm phòng vaccine, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, các đơn vị linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện phương châm “ba tại chỗ”, “hai điểm đến, một cung đường”, đối với người lao động trực tiếp tại các nhà máy, dự án, công trình dầu khí, không để dịch bệnh làm gián đoạn hoạt động sản xuất, trên hết là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Nhận định dịch bệnh diễn biến căng thẳng và thắt chặt biện pháp tăng cường kiểm soát, chắc chắn sẽ dẫn tới những ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn tập đoàn. Với mục tiêu “đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tiếp tục duy trì ổn định, an toàn, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt”, cùng với nhận diện các khó khăn và cơ hội phát sinh, để đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất, tại chỉ thị mới nhất, lãnh đạo tập đoàn yêu cầu toàn tập đoàn nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các đơn vị cần thường xuyên đánh giá tình hình thực tế, nhận diện rủi ro, dự báo các khó khăn và đề xuất với lãnh đạo tập đoàn các giải pháp thực hiện.

Hiện tại, xác định việc bảo đảm an toàn, sức khỏe cho CBCNV-NLĐ là mục tiêu trọng tâm. Thời gian tới, tập đoàn và các đơn vị sẽ tiếp tục chủ động tiếp cận các nguồn vaccine nhanh nhất, theo nhiều kênh để tạo nguồn vaccine cho người lao động toàn tập đoàn. Song song với việc tổng hợp và phân nhóm các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine, cần rà soát các đơn vị có mật độ CBCNV-NLĐ đông, để lên phương án cung cấp trang thiết bị phù hợp, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp (máy trợ thở, thiết bị y tế khác,...), đảm bảo duy trì tính liên tục trong hoạt động sản xuất. Xây dựng các kịch bản xuất hiện F0 tại các khu vực sản xuất như nhà máy, công trình biển, công trường dự án,... và phương án ứng phó. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng và địa phương tổ chức kế hoạch và triển khai tiêm chủng đầy đủ cho người lao động.

Lãnh đạo tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị và các cấp công đoàn xem xét các cơ chế hỗ trợ CBCNV-NLĐ khi thực hiện các giải pháp “ba tại chỗ” cũng như kéo dài thời gian đổi ca, nhằm động viên tinh thần cán bộ, người lao động.

Tập đoàn cùng các đơn vị cùng phối hợp nhằm thống nhất các giải pháp đảm bảo lưu thông hàng hóa và thị trường. Lãnh đạo tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị cần bám sát các diễn biến của thị trường, cập nhật tình hình cung - cầu, tồn kho của dầu thô, sản phẩm xăng dầu, hóa dầu,... của thế giới và trong nước để đưa ra nhận định, dự báo, có các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Trong thời điểm khó khăn hiện này, tập đoàn kêu gọi các đơn vị thành viên phối hợp triển khai công việc đồng bộ, chặt chẽ để tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực trong ngành, mang lại hiệu quả cao nhất, vượt qua thách thức và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tham gia tiêm vaccine đầy đủ nếu đủ điều kiện, thực hiện chế độ làm việc theo phân công, thường xuyên khai báo biểu hiện sức khỏe, tình trạng di chuyển. Đồng thời, sử dụng tối đa phương tiện, cơ sở vật chất hiện có để tổ chức các buổi họp, làm việc trực tuyến. Các cán bộ, người lao động khi làm việc trong khu vực văn phòng cần hạn chế di chuyển, đi lại, tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, nhiều doanh nghiệp dầu khí trên thế giới phá sản, Petrovietnam xuất sắc lội ngược dòng. Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam trong 6 tháng đầu năm cho thấy, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt được tích cực hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của giá dầu.

Với việc kiểm soát tốt công tác an toàn, dịch bệnh, phát huy kinh nghiệm, hiệu quả trong quản trị điều hành, tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của kinh tế thế giới và giá dầu tích cực, Petrovietnam bám sát kế hoạch, diễn biến tình hình thị trường, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng ngay trong tháng 5/2021. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 299,3 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng và tăng 22% so với cùng kỳ 2020. Nộp NSNN toàn tập đoàn đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch 6 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.

Đạt được thành công trên, không thể không nhắc đến sự điều hành quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo tập đoàn, sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của từng đơn vị, sự đồng thuận của người lao động dầu khí đã tạo nên sức mạnh to lớn, giúp tập đoàn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành "mục tiêu kép" trong năm 2021, tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò trụ cột, đầu tàu trong nền kinh tế quốc dân.