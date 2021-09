Petrovietnam: Khó khăn không chỉ từ dịch bệnh COVID-19

(VTC News) -

Bộ Tài chính cho biết: “Trong khi các nguồn thu nội địa, thu từ xuất nhập khẩu đạt mức thấp so với dự toán thì thu ngân sách từ dầu thô 8 tháng vẫn ghi nhận kết quả tích cực, đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 111% dự toán, tăng 0,9% so cùng kỳ”.

Đối diện khó khăn

Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 trong nước từ ngày 29/4/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ý thức rất rõ mức độ nghiêm trọng do biến thể mới Delta vô cùng nguy hiểm. Tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 dẫn đến nhiều tỉnh, thành áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phạm vi toàn địa bàn trong đó có nhiều tỉnh, thành lớn như: TP.HCM, Hà Nội, các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ - nơi có nhiều công trình, dự án, nhà máy dầu khí hoạt động.

Nhiều địa phương siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch như hạn chế đi lại, tạm ngừng các hoạt động không thiết yếu, ảnh hưởng nặng nề, toàn diện đến hoạt động SXKD và đầu tư của Petrovietnam ở cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó các lĩnh vực: Lọc hóa dầu và phân phối sản phẩm dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện; dịch vụ dầu khí chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất.

Bảo dưỡng ngoài trời.

Chuỗi cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn, đứt gãy, lưu thông hàng hóa, sản phẩm, nguyên nhiên vật liệu của các đơn vị gặp khó khăn do nhân lực, phương tiện vận chuyển phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch chặt chẽ như xét nghiệm PCR, cách ly trước và sau khi di chuyển ra khỏi các tỉnh, thành.

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm khí, điện, xăng dầu và hóa dầu suy giảm mạnh do giãn cách xã hội và siết chặt giao thông; tồn kho sản phẩm cao dẫn đến các nhà máy lọc dầu đã phải giảm công suất, nguy cơ dừng sản xuất trong thời gian tới là rất lớn.

Cụ thể, sản lượng khí khô cung ứng và tiêu thụ 8 tháng đầu năm 2021 giảm 15% so với với cùng kỳ năm 2020; kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa chất, phân bón đều giảm mạnh so với cùng kỳ; tồn kho xăng dầu của các nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn tăng cao dẫn đến phải giảm công suất xuống mức tối thiểu và đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động.

Công tác tổ chức làm việc kéo dài ngoài biển và ở nước ngoài (Malaysia, Brunei, Quarta…); việc nhập cảnh chuyên gia nước ngoài vào các nhà máy, công trình dầu khí gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như Sông Hậu 1, Thái Bình 2,… ảnh hưởng tiến độ bảo dưỡng tổng thể, sửa chữa tại một số nhà máy, công trình tại các đơn vị thành viên.

Những khó khăn từ dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Tập đoàn mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu ngân sách nhà nước và các địa phương có hoạt động Dầu khí. Vừa qua, trước tình hình khó khăn của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), UBND Tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước để đảm bảo cân đối cung cầu thị trường, nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

Không chỉ khó khăn từ dịch bệnh COVID-19, Petrovietnam còn gặp phải những vướng mắc không nhỏ do cơ chế, chính sách chưa được điều chỉnh kịp thời như Luật Dầu khí, cơ chế đầu tư cho lĩnh vực E&P,… Hiện, Petrovietnam có 48 nhóm việc đang được kiến nghị cần được Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tháo gỡ. Cùng với việc phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, duy trì ổn định hoạt động SXKD, Petrovietnam còn phải chịu áp lực hết sức nặng nề đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mới được giao.

Đương đầu thách thức

Đứng trước muôn vàn khó khăn, trên cơ sở thống nhất của cả hệ thống chính trị, Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Hùng tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, tổng thể cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, diễn biến thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn, yêu cầu gắt gao việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các Ban chỉ đạo địa phương; ban hành 53 thông báo, 43 chỉ thị, văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên theo từng lĩnh vực, khối theo chuỗi giá trị.

Kiểm tra hệ thống điều khiển.

Với mục tiêu: “Đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hoạt động sản xuất xuất kinh doanh đầu tư tiếp tục duy trì ổn định, an toàn, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt”, cùng nhận diện các khó khăn và cơ hội phát sinh để giữ vững kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm, đảm bảo dòng tiền hoạt động của các đơn vị thành viên được thông suốt đáp ứng tốt nhu cầu SXKD và đầu tư, hoàn thành kế hoạch cả năm 2021 ở mức cao nhất, Tập đoàn đã và đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp ứng phó dịch COVID-19. Đó là:

Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động: Tiếp tục nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và SXKD cao hơn so với yêu cầu chung; tiếp cận các nguồn vaccine và tổ chức tiêm vaccine an toàn, đảm bảo 2 liều/1 người cho toàn bộ người lao đông trong Tập đoàn; sẵn sàng trang thiết bị an toàn phòng chống dịch tại Tập đoàn và các đơn vị để kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị khi phát sinh nhu cầu; hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, điều kiện an toàn cho CBCNV khi thực hiện các giải pháp “ba tại chỗ” cũng như kéo dài thời gian đổi ca nhằm động viên tinh thần cho người lao động.

Đảm bảo sản xuất kinh doanh - đầu tư duy trì ổn định an toàn, liên tục, trong đó tập trung thực hiện: Tổ chức thực hiện tốt phương châm “ba tại chỗ”, “hai điểm đến, một cung đường” đối với người lao động trực tiếp làm việc tại các nhà máy, dự án, công trình dầu khí; chủ động áp dụng các kịch bản xuất hiện F0 tại khu vực sản xuất (đã được xây dựng) để đưa ra phương án ứng phó phù hợp.

Chia sẻ, điều phối nguồn lực, nhân lực, vật lực (kho chứa) để giảm áp lực tồn kho giữa các đơn vị trong Petrovietnam - đã chỉ đạo PVOIL, BSR, PVNDB, PVTRANS triển khai thực hiện, ngoài ra đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng để hỗ trợ, bố trí kho cho phép các đơn vị Petrovietnam gửi kho xăng, dầu. Xây dựng các kịch bản điều hành hoạt động SXKD trong toàn Tập đoàn đảm bảo linh hoạt và phù hợp với các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo lưu thông nguyên nhiên vật liệu sản xuất, sản phẩm nhằm duy trì công tác tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt góp phần ổn định thị trường; trong đó tập trung thực hiện bám sát các diễn biến của thị trường, rà soát số liệu tồn kho, nhu cầu thuê kho của các đơn vị trong bối cảnh nhu cầu các sản phẩm đang giảm sút nghiêm trọng.

Đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư, tập trung: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án hoàn thành trong năm 2021, 2022; phân cấp triệt để trong công tác quản trị đầu tư, đi đôi với tăng cường giám sát kiểm tra thực hiện; hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư lĩnh vực E&P để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt/thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện; tập trung cho các dự án E&P trong khu vực truyền thống.

Bảo vệ thành quả

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng đầu năm 2021, trong thời gian còn lại của năm 2021, Tập đoàn phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung 5 nhóm giải pháp. Cụ thể:

Người đại diện/Thủ trưởng các đơn vị triển khai cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kịp thời việc tiêm vaccine mũi 2 cho người lao động toàn Tập đoàn.

Đảm bảo SXKD - đầu tư duy trì ổn định an toàn, liên tục; xây dựng mô hình hoạt động tại các nhà máy, công trường phù hợp từng giai đoạn kiểm soát dịch bệnh đảm bảo chủ động trong hoạt động SXKD.

Rà soát việc thực hiện công tác đầu tư và quản trị Danh mục đầu tư tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo tiến độ các dự án, trong đó: Tập trung đưa dự án Sông Hậu 1 vận hành vào đầu tháng 11/2021; sớm đưa các công trình mới (BK 19, BK 18A) vào khai thác để gia tăng sản lượng khai thác dầu trong năm 2021.

Làm việc trên giàn khoan.

Trên cơ sở dự báo về kinh tế vĩ mô, thị trường, triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Rà soát, triển khai các công việc chuẩn bị cho sản xuất, kinh doanh đón đầu phục hồi kinh tế, cập nhật danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm thay thế và kế hoạch phát triển thị trường thích nghi với thay đổi về nhu cầu cũng như tình hình chuyển dịch năng lượng, triển khai trong quý IV/2021.

Triển khai đồng bộ chuyển đổi số và ứng dụng các nền tảng số ở tất cả các đơn vị trong Tập đoàn, (tập trung triển khai thống nhất hệ thống ERP); hoàn thành số hóa toàn bộ nghiệp vụ, quy trình, hệ thống quản trị trong năm 2021.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường giữ vai trò “sống còn” đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với vị thế là doanh nghiệp giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước, Petrovietnam chủ động nắm bắt thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh “quản trị biến động”, thường xuyên cập nhật dữ liệu, dự báo thị trường, đưa ra kịch bản tối ưu, đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục xây dựng các giải pháp, kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm dầu khí, đẩy mạnh xuất khẩu song song với việc phát triển, củng cố, kiểm soát thị trường, tạo cơ sở phát triển và nắm bắt cơ hội tiêu thụ sản phẩm khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát kéo theo nhu cầu của thị trường tăng trong thời gian tiếp theo.

Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Chính phủ, của các cấp, các ngành và các địa phương, cùng với truyền thống “vượt khó” - giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam, người lao động Dầu khí sẽ nỗ lực, kiên cường để có thể hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.