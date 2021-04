Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính Quý I/2021

(VTC News) -

Ngày 7/4/2021, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi họp giao ban trực tuyến định kỳ với lãnh đạo các đơn vị thành viên về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) tháng 3, Quý I và chuẩn bị cho kế hoạch công tác tháng 4 cũng như các quý tiếp theo.

Người lao động dầu khí tại mỏ Sông Đốc.

Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng; cùng các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Diễn biến tình hình kinh tế, chính trị thế giới trong Quý I/2021 cho thấy, xu hướng phục hồi của kinh tế thế giới năm 2021 vẫn chưa rõ nét, vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn từ các vấn đề địa chính trị, xung đột thương mại và diễn biến khó lường từ dịch COVID-19.

Về thị trường dầu thô thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực. Cuộc họp gần đây nhất ngày 1/4/2021, OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác thêm 350.000 bpd từ tháng 5-6 và 441.000 bpd từ tháng 7, đồng thời kéo dài thời hạn bù đắp khối lượng đã khai thác vượt (khoảng 90 triệu thùng) đến cuối tháng 9, dẫn đến nguồn cung sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới. Trong khi đó, ngày 31/3, Ủy ban kỹ thuật OPEC+ đã điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thô thế giới từ 5,9 triệu xuống 5,6 triệu bpd, phát đi tín hiệu tiêu cực hơn về thị trường dầu thô năm 2021.

Người lao động tại công trình khí.

Chủ động cập nhật, dự báo tình hình, quyết liệt trong điều hành và đưa ra các giải pháp hợp lý, trong tháng 3 và toàn Quý I/2021, Petrovietnam nỗ lực bám sát các nhiệm vụ mục tiêu và kế hoạch SXKD đề ra. Các mặt công tác như đảm bảo an ninh, an toàn dầu khí; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và sửa đổi dự Luật Dầu khí mới; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, an sinh xã hội,… đều thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều duy trì nhịp độ SXKD ổn định và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn đều vượt kế hoạch đề ra, doanh thu, lợi nhuận rất tích cực, trong đó nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 19.023 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch quý và tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Toàn Tập đoàn có 17/22 đơn vị hoạt động kinh doanh có lãi, trong đó có 12/17 đơn vị có tăng trưởng so với cùng kỳ. Để có được kết quả trên, các đơn vị đã quyết liệt tối ưu giá trị, tiết giảm chi phí với tổng số tiền ước đạt 2.835 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của Tập đoàn trong Quý I.

Người lao động tại công trình khí GPP.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng biểu dương và đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban Điều hành, cùng nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I, khi hầu hết các đơn vị đều có kết quả kinh doanh tốt. Nhận định những tháng còn lại của năm 2021 còn có nhiều khó khăn, bất định, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát sao tình hình thị trường để có sự điều hành, quản trị phù hợp, tối ưu hiệu quả SXKD toàn Tập đoàn.

Người lao động dầu khí trên giàn Đại Hùng 01.

Trong đó, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu; rà soát, tối ưu chi phí để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy lợi thế thị trường ở những lĩnh vực có ưu thế; nỗ lực giữ vững sản lượng khai thác và gia tăng trữ lượng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong Quý I của toàn Tập đoàn, phân tích những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tập đoàn trong thời gian tới.

Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện tốt các nhiệm vụ của tháng 4, cũng như các quý tiếp theo, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu: tiếp tục tối ưu công tác quản trị; tích cực phân tích, cập nhật, đánh giá các rủi ro, cơ hội của thị trường, cũng như từ tình hình vĩ mô để cập nhật giải pháp về quản trị, điều hành, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; tập trung các giải pháp quản trị kế hoạch, tích cực thực hành tiết giảm chi phí; sẵn sàng đón các cơ hội thị trường trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục mở rộng thị phần, đẩy mạnh công tác quản trị danh mục đầu tư và liên kết đầu tư, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị cũng như triển khai tích cực các liên kết ngang trong toàn Tập đoàn;…