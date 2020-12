Petrovietnam chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (21/12), bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 10 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm ATNĐ.

Vùng nguy hiểm do ATNĐ/bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Đến 10 giờ ngày 23/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau.

Theo dự báo cơn bão số 14 sẽ gây ảnh hưởng đến vùng biển khu vực mỏ Bạch Hổ, Thiên Ưng, Rồng

Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ATNĐ: Cấp 3.

Ông Vũ Đào Minh – Phó trưởng Ban khai thác Dầu khí Petrovietnam cho biết, lãnh đạo Petrovietnam, lãnh đạo các đơn vị quản lý dự án đang khai thác dầu khí trên biển Đông đã liên hệ và chủ động phối hợp với các nhà thầu triển khai kế hoạch ứng phó với ATNĐ /bão số 14. Trên các giàn khai thác, đã thực hiện tăng cường gia cố thiết bị, chằng buộc vật tư, thực hiện kế hoạch di chuyển cán bộ công nhân viên trong trường hợp khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành, an toàn tại từng lô thăm dò khai thác dầu khí và các khu vực mỏ mà dự kiến ATNĐ/bão sẽ đi qua. Hiện nay, do gió và sóng đang rất cao, khu vực lô 05.1A đã đưa một số cán bộ công nhân viên vào bờ.

Theo tính toán của các chuyên gia, tình hình sóng gió trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ/bão số 14 trong tầm kiểm soát, các nhà thầu và đơn vị trực thuộc Petrovietnam vẫn theo dõi sát sao thông tin về ATNĐ/bão số 14, tùy diễn biến sẽ thực hiện ứng phó phù hợp, dừng hoặc tiếp tục vận hành. Đến cuối giờ chiều 21/12/2020, toàn bộ các công trình biển của Petrovienam vẫn đảm bảo an toàn, sản xuất bình thường.

Thông tin nhanh về tình hình phòng chống bão số 14, đại diện Vietsovpetro – đơn vị có các khu vực mỏ Bạch Hổ, Thiên Ưng, Rồng, chịu ảnh hưởng của ATNĐ/bão số 14 – cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Petrovietnam, trên tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão, Vietsovpetro chỉ đạo các đơn vị cơ sở, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để ứng phó với cơn bão số 14 theo “Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Vietsovpetro”.

Trước ngày 21/12/2020, trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro đã hoàn thành tổ chức hướng dẫn cho các CBCNV về đảm bảo các yêu cầu an toàn khi tiến hành các công việc sản xuất trong mùa mưa bão; Tuân thủ các quy phạm, quy trình an toàn, quy trình của nhà chế tạo và các tài liệu tiêu chuẩn khác của Việt Nam và Vietsovpetro khi thực hiện các công việc trên cao, các công việc nâng-hạ, làm việc với thiết bị nâng, neo đậu, giao hàng và các công việc khác liên quan tới tàu thuyền; Tiến hành kiểm tra và đảm bảo tính năng hoạt động của các hệ thống sự cố, hệ thống đảm bảo an toàn công nghệ, các phương tiện và hệ thống chữa cháy, phương tiện cứu sinh, phương tiện và hệ thống liên lạc cũng như các phương tiện ứng cứu sự cố; Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các máy móc và cơ cấu, trang thiết bị, tình trạng chằng buộc tháp khoan, phaken, ăng ten, ống xả, phương tiện hàng hải và vật tư bảo quản trên các mặt sàn và mặt boong.

Giàn công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Tại các công trình biển dự phòng đủ nước, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nguyên liệu, hóa phẩm, trang thiết bị... cho sinh hoạt. Khi có ATNĐ/bão đi qua tất cả CBCNV phải ở bên trong các block nhà ở và phòng điều khiển, nghiêm cấm có mặt ngoài các vị trí nói trên.

Theo dự kiến, ATNĐ/bão số 14 sẽ không ảnh hưởng tới các lô dầu khí đang hoạt động trên biển Đông của Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP). Tuy nhiên, PVEP đã chủ động triển khai các công tác phòng, chống bão, sẵn sàng cho tình huống diễn biến đường đi của ATNĐ/bão số 14 ảnh hưởng tới các lô dầu khí đang hoạt động.

Tại Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS đã triển khai công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 14 đến tất cả các đơn vị theo kế hoạch ứng cứu của PV GAS và chỉ đạo của Tập đoàn. PV GAS và các đơn vị đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để triển khai phương án ứng phó, tính đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở, đơn vị nào bị thiệt hại.

Bên cạnh việc ứng phó phòng, chống ATNĐ/bão số 14, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các dự án, công trình dầu khí, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Petrovietnam, các đơn vị dầu khí trên biển, trên bờ, từ khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau đều đã lên các phương án sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân khi cần thiết.