Pepsico và định hướng phát triển bền vững thương hiệu Agusha

Agusha là dòng sữa ăn dặm nổi tiếng của Nga, được đánh giá là giải pháp dinh dưỡng cho trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn và lười ăn từ 6 tháng tuổi trở lên.

Agusha luôn khẳng định rằng sữa mẹ là nguồn thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đồng thời ủng hộ các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về việc cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ đến 6 tháng tuổi, sau đó có thể dùng kèm các sản phẩm sữa bổ sung dinh dưỡng khác.

Với công thức chất béo tương tự như sữa mẹ và nguồn dinh dưỡng dồi dào, sữa ăn dặm Agusha là sản phẩm được các mẹ bỉm Việt Nam nói chung và toàn thế giới nói riêng tin dùng.

Điều này cho thấy sự tiên phong của doanh nghiệp khi luôn chủ động chinh phục các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, thể hiện rõ tính bền bỉ trong việc không ngừng đầu tư, cải tiến sản phẩm nhằm mang đến chất lượng cao cấp nhất cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, các rủi ro về an toàn thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm và minh bạch thông tin về thành phần trên bao bì là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới, nhằm giúp người tiêu dùng có thể nhận diện, lựa chọn các sản phẩm thật sự an toàn cho bản thân và gia đình.

Để giúp cha mẹ và các bé dễ dàng tiếp cận với các thực phẩm cao cấp nước ngoài, đồng thời giúp cải thiện về thể trạng của trẻ em Việt Nam. Hiện tại, công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam (Baby Corp) trở thành đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm Sữa ăn dặm Agusha tại thị trường Việt Nam dưới sự xác nhận của Tập đoàn Pepsico.

Baby Corp là một công ty con thuộc Tập đoàn BFC Group (thành lập năm 2015) – nhà phân phối độc quyền sản phẩm sữa Agusha chính hãng tại Nga. Với chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, BFC Group định hướng tiên phong trong công cuộc đưa đến thị trường Việt Nam những sản phẩm chất lượng tốt nhất nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng tiêu dùng cho cộng đồng người Việt.

Việc kiểm soát tốt và chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu đầu vào tại các nhà máy và trang trại bò sữa của Agusha là 1 trong những yếu tố chính giúp thương hiệu tự tin vượt qua các vòng sàng lọc, kiểm định với hàng trăm chỉ tiêu khác nhau. Đây cũng là thành quả của chiến lược phát triển bền vững và nỗ lực đầu tư xây dựng các hệ thống trang trại hiện đại, đạt chuẩn quốc tế trong nhiều năm qua của doanh nghiệp.

Agusha luôn kiểm soát một cách cẩn thận và chặt chẽ tất cả các nhà cung cấp, đảm bảo thời gian chế biến từ khi vắt sữa tới khi hoàn thành sản phẩm không quá 24h. Đồng thời, thương hiệu sử dụng phương pháp sản xuất khép kín để loại trừ mọi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm.

Tại các trang trại, những cánh đồng cỏ cung cấp thức ăn cho bò được canh tác theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Nhờ đó, đàn bò được đảm bảo chăm sóc kỹ lưỡng với nguồn thức ăn sạch, không nhiễm hóa chất, cho ra nguồn sữa tươi chất lượng, an toàn và thuần khiết.

Có thể thấy, việc đầu tư bài bản cho hệ thống trang trại bò sữa, nhà máy hiện đại theo chuẩn quốc tế đã giúp Agusha có cơ sở nền tảng để cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn và đón bắt được các xu hướng trên thế giới. Với những nguồn dinh dưỡng dồi dào và hương vị thơm ngon, sữa ăn dặm Agusha chính là sản phẩm được các phụ huynh tin dùng bởi độ an toàn và sự tin cậy mà dòng sữa nổi tiếng đến từ xứ sở Bạch Dương đem lại.

Hiện nay, thương hiệu Agusha đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối độc quyền Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam.

THÔNG TIN MUA HÀNG: SHOPEE: https://tinyurl.com/38fa7rys LAZADA: https://tinyurl.com/ncktukpv TIKI: https://tinyurl.com/a69rfde2 CÔNG TY TNHH BABY CORPORATION VIỆT NAM Địa chỉ: Toàn CDC, 25 đường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Hotline: +84 24 7307 9779

Bảo Anh