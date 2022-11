PC Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 

(VTC News) -

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại cơ quan công ty và trực tuyến tới các điểm cầu các điện lực trực thuộc. Phát biểu khai mạc, ông Trần Duy Trinh - Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết: "Công ty Điện lực Sơn La là đơn vị sản xuất kinh doanh đặc thù, việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của doanh nghiệp, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty. Do đó việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCNV trong đơn vị là việc làm thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng, bảo vệ, thượng tôn pháp luật của CBCNV trong đơn vị".

Hội nghị được nghe báo cáo viên, Thượng tá Trần Văn Hùng - Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Sơn La truyền tải nội dung, những quy định về Luật phòng chống khủng bố, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của việc bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng.

Tại hội nghị, báo cáo viên đưa ra một số tình huống giả định về hoạt động khủng bố của thế lực thù địch. Bằng biện pháp tương tác giữa báo cáo viên và học viên, dưới dự hướng dẫn của báo cáo viên, CBCNV tham dự hội nghị tập trung trao đổi, đưa ra những kịch bản giải quyết các tình huống giả định báo cáo viên đưa ra.

Qua hội nghị, CBCNV trong đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống khủng bố, góp nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, người lao động trong đơn vị trong công tác phòng chống khủng bố.