PC Quảng Nam nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mùa giông sét

Điện lực Duy Xuyên (trực thuộc PC Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam) quản lý lưới điện trải rộng, trong đó khu vực phía Tây có lưới điện trung áp dài gần 60km đi qua địa bàn phức tạp thường chịu ảnh hưởng giông sét, lốc xoáy với mật độ cao.

Để ứng phó với thời tiết cực đoan, Điện lực Duy Xuyên đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo phương án phòng chống thiên tai.

Đối với mùa nắng nóng, lưới điện luôn có nguy cơ hoạt động trong tình trạng đầy tải do nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh tăng mạnh, nhất là vào giờ cao điểm. Lưới điện cũng nguy cơ bị sự cố khi giông sét với tần suất và cường độ tăng mạnh. Với mức độ nguy hiểm, bất ngờ, giông sét được xem là "kẻ thù giấu mặt" của hệ thống điện.

Lắp đặt dây chống sét nhằm ngăn ngừa sự cố do thời tiết. (Ảnh: ĐLDX)

Ngay cả khi lưới điện đã được đầu tư, cải tạo và phát quang hành lang tuyến triệt để vẫn bị sự cố do giông sét, thiệt hại vô cùng lớn. Song, các phòng ban, đơn vị trực thuộc PC Quảng Nam nỗ lực triển khai phương án phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất sự cố, đảm bảo cấp điện an tàn, ổn định mùa nắng nóng, giông sét.

Với phương châm “Mùa lũ gánh khu Đông, mùa giông lo khu núi”, từ trước mùa nắng nóng, đơn vị ưu tiên tập trung lo “khu núi” Tây Duy Xuyên, thực hiện các nhiệm vụ phát quang hành lang tuyến, không để các cây cối có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; gia cố lại các nền móng trụ, các điểm sạt lở; bổ sung lắp thu lôi van đường dây, đo đạc và xử lý hệ thống tiếp địa lặp lại đảm bảo trị số theo quy định.

Cùng với đó, Điện lực Duy Xuyên chủ động chuẩn bị vật tư thiết bị và nhân lực sẵn sàng xử lý sự cố có thể xảy ra.

Ông Cao Thanh Tuấn - Tổ trưởng Quản lý lưới điện Tây Duy Xuyên chia sẻ: “Vào thời điểm thời tiết chuyển mùa, buổi chiều trời giông lốc, sấm sét nổi lên là anh em quản lý vận hành luôn sẵn sàng tâm thế, theo dõi chặt chẽ tình hình vận hành của lưới điện để kịp thời thực hiện công tác ứng phó”.

Nhờ làm tốt công tác ứng phó với thời tiết cực đoan giông sét nên trong các tháng 7 và 8, tại khu vực Duy Xuyên dù đã xảy ra 12 lần giông sét nhưng chỉ xảy ra mất điện 2 lần, do sét đánh với dòng điện quá lớn, quá sức chịu đựng của thu lôi.

Theo PC Quảng Nam, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, lưới điện trung áp do đơn vị quản lý có số sự cố giảm so với cùng kỳ năm 2021. Số sự cố do giông sét cũng giảm nhưng đang chiếm tỷ lệ cao nhất (48%), chủ yếu ở khu vực miền núi.

Về chỉ tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thời gian mất điện bình quân trên một khách hàng trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2022 giảm 44% so với cùng kỳ.