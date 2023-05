PC Hà Tĩnh nâng cao công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 

(VTC News) -

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đang quản lý vận hành 12 TBA 110kV với tổng công suất 599 MVA, 16 đường dây 110kV có tổng chiều dài 239,86 km, gần 3200km đường dây trung thế và hơn 7300 km đường dây hạ thế.

Lưới điện cao và trung áp của Hà Tĩnh trải dài qua nhiều dạng địa hình, phần lớn đi qua đồi núi, sông suối, vực sâu... do đó, công tác quản lý vận hành nói chung và việc đảm bảo hành lang an toàn lưới điện nói riêng gặp không ít trở ngại.

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh triển khai phát quang hành lang lưới điện cao áp.

Nói về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, PC Hà Tĩnh cho biết: Tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện luôn là hồi chuông “cảnh báo” nguy cơ xảy ra các sự cố đáng tiếc, mang tới những hậu quả khôn lường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân.

“Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, bên cạnh việc thường xuyên đẩy mạnh kiểm tra, rà soát lưới điện, kịp thời phát hiện và xử lý những tồn tại liên quan đến hành lang an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân các quy định, pháp luật Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và xem đây là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Cụ thể, công ty triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền như: thực hiện ký hợp đồng với cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình các huyện, tỉnh,... để phối hợp tuyên truyền các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện; tiến hành phát tờ rơi, treo pano, áp phích tuyên truyền tại các trung tâm, khu vực đông dân cư; gửi thông báo bằng văn bản đến chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình sống trong và hai bên hành lang lưới điện... đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong việc giải phóng hành lang lưới điện và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Từ đầu năm đến nay, công ty gửi tin nhắn tuyên truyền đến hơn 440.000 khách hàng; gửi 3622 thông báo tuyên truyền và tờ rơi đến tận tay các khách hàng sinh sống trong và hai bên hành lang lưới điện.

Chia sẻ về tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, ông Hà Minh Đông - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: Tình trạng người dân tự ý cơi nới, xây dựng nhà ở, công trình nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp; các trường hợp trồng cây trong và sát hành lang lưới điện, tự chặt, khai thác cây nhưng không phối hợp với đơn vị quản lý vận hành; thả diều, vật bay vướng vào lưới điện cao áp... đang làm tăng nguy cơ mất an toàn lưới điện cao áp, ảnh hưởng đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của người dân.

In, treo 322 pa nô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại các địa điểm tập trung đông người.

Để ngăn ngừa, khắc phục tình trạng này, ngay từ đầu năm, Đội QLVH lưới điện cao thế Hà Tĩnh lập kế hoạch giảm thiểu vi phạm; thường xuyên kiểm tra, rà soát hành lang lưới điện cao áp nhằm kịp thời phát hiện các tồn tại để có biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền trong giải quyết, tiến hành chặt tỉa cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện; cắm biển cảnh báo an toàn, thông báo đến người dân các vị trí vi phạm hành lang để phòng tránh tai nạn điện...

Ngoài ra, đơn vị còn cắt cử CBCNV trực tiếp đến nhà dân và các cơ quan, đơn vị có hệ thống lưới điện cao áp đi qua để vận động thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn lưới điện cao áp.

“Khó khăn nhất vẫn là công tác phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện do cơi nới, xây dựng nhà ở, chặt tỉa, loại bỏ các cây phạm vào hành lang. Hầu hết các hộ dân ban đầu đều không đồng tình, thậm chí quyết liệt phản đối vì ảnh hưởng đến lợi ích và cả kinh tế của họ.

Tuy nhiên, sau nhiều lần được cán bộ điện lực và các cấp chính quyền kiên trì tuyên truyền, phân tích, khuyến cáo, nhiều hộ gia đình đã nhận thức được sự nguy hiểm về hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện và đồng thuận phối hợp với ngành điện thực hiện công tác giải tỏa hành lang, từ đó hạn chế và ngăn chặn các vi phạm phát sinh”, ông Hà Minh Đông thông tin.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 1 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện do một học sinh lớp 5 thả diều gây sự cố lưới điện. Điều này cho thấy tác dụng, hiệu quả và nỗ lực của ngành điện Hà Tĩnh và các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và chấp hành các quy định, pháp luật Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Hiệu quả đã thấy rõ, minh chứng ở kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2023 số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn đã giảm thiểu rõ rệt. Tuy nhiên, hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo đó có thể giảm ở thời điểm này nhưng có thể lại tăng mạnh ở thời điểm khác nếu công tác tuyên truyền của ngành điện không thường xuyên, sự phối hợp của chính quyền địa phương trong việc xử phạt thiếu tính quyết liệt.

Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của PC Hà Tĩnh đó là “công tác tuyên truyền luôn đặt lên hàng đầu và phải chú trọng, duy trì thường xuyên”.

Bảo Anh