PC Hà Giang đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

Điện lực thành phố Hà Giang đang quản lý hơn 382 km đường dây trung áp và 646 km đường dây 0,4kV với 291 TBA. Vấn đề đảm bảo cấp điện an toàn được Điện lực thành phố đặc biệt quan tâm. Toàn bộ hệ thống lưới điện được kiểm tra, xử lý trước mùa mưa bão.

Kiểm tra các vị trí xung yếu, có nguy cơ bị sạt lở trong mùa mưa bão.

Ông Vũ Đức Thắng, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Hà Giang cho biết: "Đơn vị chúng tôi đã thành lập Tiểu ban phòng chống thiên tai (PCTT), phân công trách nhiệm cho các thành viên, các đội xung kích, mặt khác chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban PCTT của các xã, phường trên địa bàn thành phố, thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý khắc phục những khiếm khuyết, những những nguy cơ có thể dẫn đến sự cố trên hệ thống đường dây và trạm biến áp".

Tổ chức diễn tập xử lý sự cố để ứng phó với thiên tai.

PC Hà Giang đang quản lý vận hành hơn 1600 TBA trung, hạ áp, hơn 484 km đường dây 110kV, gần 3000 km đường dây trung áp và 3500 km hạ áp.

Từ đầu năm đến nay, công ty tập trung đầu tư tại các khu vực có nhu cầu phụ tải tăng nhanh, triển khai các công trình chống quá tải đường dây trung, hạ thế, đầu tư trên 50 tỷ đồng, lập kế hoạch thay thế dần các thiết bị đã vận hành lâu năm, chất lượng suy giảm, nguy cơ sự cố cao. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật cũng như sẵn sàng các phương án, kịch bản xử lý các sự cố điện có thể xảy ra đối với từng khu vực.

Ông Nông Huy Túc, Trưởng Phòng An toàn PC Hà Giang cho biết: "Để đảm bảo cho việc quản lý vận hành, cung cấp điện trong mùa mưa bão sắp tới, PC Hà Giang tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, những khiếm khuyết trên lưới điện, lập phương án triển khai khắc phục, tuyên truyền sâu rộng trong CBCNV trong ngành và toàn thể bà con nhân dân về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và sử dụng điện an toàn trong nhân dân.

Khi có sự cố xảy ra, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư nhanh chóng khắc phục sự cố đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất có thể".

Thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện tại các khu vực vùng núi cao.

Cùng với việc chuẩn bị nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra trong những ngày này, Điện lực các huyện, thành phố đang tích cực xuống cơ sở phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân dân, đặc biệt hướng dẫn kéo dây dẫn về phụ tải sử dụng, lắp đặt các thiết bị trong gia đình đảm bảo an toàn.

Bà Mai Thị Thơm, một khách hàng tại thôn Xuân Trường, xã Vô Điếm huyện Bắc Quang chia sẻ: "Có cán bộ điện lực về tuyên truyền cho người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, chúng tôi thấy rất tốt, rất hữu ích. Qua việc được tuyên truyền, hướng dẫn, người dân chúng tôi đã biết cách phòng tránh được những rủi ro như sấm sét, mưa bão gây ra những sự cố, có thể dẫn đến tai nạn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng con người".

Anh Sầm Văn Chất, cán bộ an toàn chuyên trách Điện lực Bắc Quang cho biết, Điện lực Bắc Quang đã tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các đường dây của khách hàng sau công tơ, phát hiện thấy không đảm bảo thì khuyến cáo, yêu cầu khách hàng và người dân thay thế nhằm đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động linh hoạt trong phòng chống, ứng phó với thiên tai, cùng với sự đồng lòng chung tay của khách hàng, tin tưởng rằng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh sẽ được quản lý vận hành an toàn trong mùa mưa bão, đảm bảo cung ứng điện liên tục ổn định phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Bảo Anh