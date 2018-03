Pax Thiên ngày càng bảnh bao và phong cách

Pax Thiên tiếp tục đồng hành với mẹ trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng hôm 7/1. Cậu thu hút sự chú ý của "rừng" phóng viên ảnh tại sự kiện lớn này. Pax mặc vest nhung đen và đeo huy hiệu Time's Up để ủng hộ chiến dịch chống lạm dụng tình dục ở Hollywood. Lần đầu tham dự Quả cầu vàng, Pax đã tỏa sáng như một ngôi sao. Là con trai của hai minh tinh hạng A, cậu có tiềm năng rất lớn để trở thành một diễn viên. Tuy nhiên theo tiết lộ của Jolie, Pax không hứng thú với diễn xuất mà chỉ đam mê nhiếp ảnh và âm nhạc. Pax từng làm người chụp ảnh hậu trường cho bộ phim "The First They Killed My Father" tại Campuchia năm 2016.