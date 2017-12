ParkCity Hanoi mở bán giai đoạn 1 của khu biệt thự, nhà vườn liền kề The Mansion

(VTC News) - The Mansions – phân khu thấp tầng duy nhất còn lại tại khu đô thị xanh ParkCity Hanoi chính thức mở bán giai đoạn 1 từ ngày 02/12/2017.

Ngày 02/12 vừa qua là ngày mở bán chính thức đầu tiên trong chuỗi sự kiện mở bán khu biệt thự, nhà liền kề The Mansion từ 02/12 – 14/12/2017 tại khu đô thị ParkCity Hanoi. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm của rất đông các vị Khách Quý cũng như các cư dân sống tại ParkCity. Giai đoạn 1 của The Mansions bao gồm 71 ngôi nhà trong công viên bao gồm những ngôi nhà 3 tầng và 4 tầng.

Các vị khách đầu tiên đã có mặt từ rất sớm trong ngày mở bán The Mansions đầu tiên 02/12

ParkCity Hanoi được biệt đến như “thiên đường nghỉ dưỡng trong lòng Hà Nội” với diện tích 77,4ha trong đó chiếm tới 13,7ha là cảnh quan và cây xanh, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy hoạch đồng bộ với hai tiểu khu đã đi vào hoạt động Nadyne Gardens & Evelyne Gardens, khu tiện ích The ParkCity Club Hanoi, hệ thống các trường công lập & quốc tế, trung tâm thương mại ParkCity Retail Mall.

The Mansions – dự án biệt thự, nhà vườn liền kề đẳng cấp gồm 146 ngôi nhà trong công viên (75 ngôi nhà ba tầng và 71 ngôi nhà bốn tầng), được trang bị thang máy riêng lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Đây là dự án cao cấp nhất tại ParkCity, ngoài khu tiện ích chung The ParkCity Club Hanoi, cư dân The Mansions còn được hưởng tiện nghi chuẩn resort từ khu tiệc tích riêng The Mansions.

Ngoài ra, thiết kế thông tầng của ngôi nhà đón trọn nắng và gió trong lành từ thiên nhiên thoáng đãng xung quanh, đem lại những giây phút thư giãn “chuẩn resort” ngay chính ngôi nhà của mình.

The Mansions - Không gian sống chuẩn resort giữa lòng Hà Nội

Từ những ưu việt trong thiết kế lẫn cảnh quan, The Mansions đã trở thành hiện tượng nổi bật trong phân khúc biệt thự, nhà vườn liền kề tại Hà Nội. Chỉ trong những ngày đầu mở bán, nhiều khách hàng đã chọn mua được ngôi nhà ưng ý của mình.

Vợ chồng Cô Loan – chú Minh – Khách hàng đầu tiên mua The Mansions cho biết: “Thực sự lần đầu tiên đến thăm quan dự án là cô bị hấp dẫn bởi cảnh quan rồi, sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi, trở về nhà theo đúng nghĩa “nghỉ dưỡng” và yên tĩnh.

Ở đây trẻ con được sống trong môi trường trong lành, có khu vui chơi – khám phá chung của cả khu, có sự gắn kết hàng xóm láng giềng nữa nên Cô Chú rất thích".

Cô Loan – Vị khách hàng đầu tiên đặt mua The Mansions

Đồng quan điểm với cô Loan, chú Hưng – một cư dân đang sống tại khu Nadyne Gardens nhiều năm nay và quyết định mua thêm một căn tại The Mansions chia sẻ: “Nhà chú mọi người đều rất quan tâm tới môi trường sống để đảm bảo sức khỏe nên đã chọn mua ở khu Nadyne của ParkCity được nhiều năm nay rồi, mọi thứ đều rất tốt từ không gian sống cho tới an ninh, đều yên tâm.

Hiếm có khu đô thị nào được như ParkCity, mật độ cây xanh ở đây là số 1, lại được chủ đầu tư chăm sóc kĩ lưỡng, chất lượng công trình cao cấp nên chú rất thích và quyết định mua thêm một căn ở khu The Mansions. Khu mới này còn có cả khu tiện ích The Mansions Club riêng nữa nên càng tiện lợi hơn".

Rất nhiều khách hàng đã chọn mua được ngôi nhà ưng ý trong những ngày đầu tiên mở bán

Sự kiện mở bán The Mansions vẫn đang tiếp tục diễn ra với những chính sách ưu đãi về giá và chiết khấu hấp dẫn trong giai đoạn này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án The Mansions của ParkCity Hanoi, vui lòng liên hệ 093 679 3338. Website: www.parkcityhanoi.com.vn/themansions/.

Nhã Phương