Park Hang Seo: ‘Văn Hậu, Công Phượng không thất bại khi xuất ngoại’

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã có chia sẻ với báo chí về quan điểm xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam. Ông Park nói: “Tôi rất hy vọng giới truyền thông sẽ không đánh giá hay nhận xét các cầu thủ Việt Nam như Công Phượng, Văn Hậu hay bất kỳ cầu thủ nào khác là không thành công và sự trở về của họ là những thất bại.

Khi các cầu thủ của chúng ta được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu, đặc biệt ở những quốc gia có nền bóng đá tiên tiến, phát triển, họ sẽ được trưởng thành rất nhiều vì các đội bóng đó quản trị và tổ chức rất tốt mọi lĩnh vực. Các CLB nước ngoài luôn có nhiều chuyên gia từ thể lực, dinh dưỡng, tâm lý… và dĩ nhiên cầu thủ Việt Nam sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Họ sẽ được cải thiện không chỉ về năng lực chuyên môn mà còn học hỏi được rất nhiều điều”.

Ông Park khẳng định: “Khi nhìn nhận sự phát triển của một cầu thủ, chúng ta phải phân tích thêm cả hệ thống của đội bóng mà anh ta thi đấu cũng như hệ thống của cả nền bóng đá đang nuôi dưỡng anh ta. Ở đội tuyển Việt Nam, chúng tôi hiện có nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau. Chuyện ăn uống, tôi hầu như không can thiệp vào thực đơn. Chúng tôi không có bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng mà việc này do nhân viên y tế và HLV thể lực chịu trách nhiệm. Việc điều trị chấn thương do nhân viên y tế phụ trách. Nhưng bóng đá hiện đại rất cần những chuyên gia phân tích, một vị trí mà chúng ta chưa có.

Ông Park khẳng định cầu thủ Việt Nam học hỏi thêm nhiều điều khi ra nước ngoài.

Khi ra các giải đấu lớn của khu vực hay châu lục, các cầu thủ thường gặp áp lực nên cần một chuyên gia tâm lý nhưng đội cũng chưa có. Đội tuyển quốc gia bây giờ có thể đang thiếu một số nhân tố như tôi vừa đề cập. Để hoàn thiện cả một hệ thống bóng đá, rất cần đến tiền và con người mà bây giờ chúng ta đang gặp khó khăn.

Nhưng nền kinh tế Việt Nam đang đi lên và đến một lúc nào đó, hệ thống bóng đá của Việt Nam sẽ trở nên hoàn thiện. Khi chưa có được sự hoàn thiện thì cầu thủ Việt Nam nên tích cực ra nước ngoài để trải nghiệm những lĩnh vực mà bóng đá Việt Nam chưa thể có ngay lúc này. Tôi rất muốn gửi lời khuyên đến các cầu thủ Việt Nam như vậy”.

Tính đến hiện tại, bóng đá Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp xuất ngoại. Nổi bật nhất trong 10 năm qua có thể kể đến Lê Công Vinh thi đấu cho Lexoies (Bồ Đào Nha), Consadole Sapporo (Nhật Bản); Lương Xuân Trường chơi cho Incheon, Gangwon (Hàn Quốc), Buriram (Thái Lan); Công Phượng đầu quân cho Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon (Hàn Quốc), Sint Truidense (Bỉ); Nguyễn Tuấn Anh đã cho Yokohama FC (Nhật Bản) và Đoàn Văn Hậu vừa từ Heerenveen (Hà Lan) trở về Việt Nam cách đây không lâu.