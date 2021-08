Panasonic ra mắt tủ lạnh tích hợp công nghệ diệt khuẩn 99,99% toàn ngăn mát

(VTC News) -

Với công nghệ đột phá này, Panasonic mong muốn mang giải pháp lưu trữ và bảo quản thực phẩm chất lượng hàng đầu đến với nhiều người tiêu dùng Việt Nam hơn nữa.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp cùng với tình trạng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những giải pháp diệt khuẩn, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình. Trong đó, tủ lạnh - giải pháp lưu trữ và bảo quản thực phẩm tối ưu là một trong những nhu cầu tất yếu khiến người tiêu dùng đặc biệt chú ý và khắt khe lựa chọn.

Tủ lạnh Panasonic diệt khuẩn 99.99%* với thiết kế sang trọng.

Để tránh sự lây lan và nhiễm khuẩn chéo trong việc bảo quản thực phẩm, Panasonic chính thức giới thiệu dòng tủ lạnh TL, TV 2 cánh ngăn đá trên, tích hợp công nghệ BlueAg+ giúp diệt khuẩn 99,99% toàn ngăn mát. Đây là công nghệ diệt khuẩn ưu việt, sử dụng ánh sáng xanh cường độ cao từ đèn LED kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do (OH), khi luồng gió lạnh đưa vi khuẩn đến, các gốc OH sẽ bám dính vi khuẩn rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc.

Hiệu quả diệt khuẩn của BlueAg+ đã được kiểm chứng theo kết quả thử nghiệm của Südsachsen, Wasser GmbH (Đức) & dựa trên tiêu chuẩn ISO 22196:2007 công bố ngày 07.07.2008, trong điều kiện thí nghiệm, việc chiếu ánh sáng xanh cường độ lớn vào tấm lọc tinh thể bạc (Blue Ag+) trong vòng 24h có thể diệt tới 99,99%* vi khuẩn.

Hiện dòng tủ lạnh này đang được phân phối trên thị trường với mức giá chỉ từ 8.890.000đ, hoàn toàn phù hợp với mọi gia đình.

Chia sẻ về dòng sản phẩm này, ông Azuma Yusuke, Trưởng phòng Cấp cao Phòng Marketing – ngành hàng Tủ lạnh, Máy giặt Panasonic Việt Nam cho biết: “Sự ra mắt của dòng tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên TL, TV là một trong những nỗ lực của Panasonic nhằm phổ thông hóa những công nghệ cao cấp, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng nhiều hơn các sản phẩm này trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là sản phẩm mà chúng tôi đặt nhiều tâm huyết trong việc mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các gia đình Việt Nam cũng như nguyện vọng giúp người dân Việt Nam tận hưởng lối sống khỏe mạnh, an toàn và tiện nghi, đúng như định hướng mới của Panasonic trong dịp kỷ niệm tròn 50 năm Panasonic có mặt tại Việt Nam thời điểm này.”

Bên cạnh khả năng diệt khuẩn ưu việt trên toàn ngăn mát, dòng tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên TL,TV còn được tích hợp nhiều tính năng vượt trội khác như ngăn trữ đông Ag Hygiene Zone với tinh thể bạc hoạt động mạnh mẽ, giải pháp lý tưởng để trữ đông thực phẩm tươi sống, hạn chế lây mùi với thực phẩm khác như đá, kem,...và dễ dàng tháo lắp để vệ sinh tiện lợi.

Đặc biệt, từ nay đến 30/9/2021, khi mua sắm các sản phẩm tủ lạnh TV341/TV301/TL1 trên toàn quốc, khách hàng có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn từ Panasonic: Tặng máy xay sinh tố cao cấp (Số lượng có hạn)

(Riêng tại siêu thị Điện Máy Xanh, chương trình ưu đãi áp dụng hình thức voucher trị giá 650.000đ khi mua kèm sản phẩm).