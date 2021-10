Panasonic ra mắt dòng điều hòa tích hợp công nghệ mới, nhiều tính năng ưu việt

(VTC News) -

Là thương hiệu Nhật Bản tiên phong đưa công nghệ lọc khí tiên tiến vào các sản phẩm điều hòa, Panasonic mong muốn mang lại giải pháp khí sạch toàn diện, giúp không gian sống trong lành và khỏe mạnh hơn cho người Việt.

Là một thiết bị gia dụng thiết yếu, điều hòa không khí ngày càng được người dùng khắt khe lựa chọn. Trong nhiều công nghệ được áp dụng hiện nay, điều hòa sở hữu công nghệ lọc khí, ức chế vi-rút, vi khuẩn hiệu quả đang là giải pháp được người tiêu dùng tin tưởng nhất.

Công nghệ tiên tiến này giúp cải thiện chất lượng không khí, vừa bảo vệ sức khỏe các thành viên gia đình, vừa phòng tránh các tác nhân bên ngoài có khả năng xâm nhập vào không gian nhà.

Công nghệ Nanoe™ X thế hệ II tăng cường hiệu quả

Nanoe™ X là công nghệ lọc khí được nghiên cứu và phát triển độc quyền bởi Panasonic. Tích hợp trong dòng sản phẩm điều hòa mới 2021, công nghệ Nanoe™ X thế hệ hệ 2 có khả năng tạo ra số lượng gốc OH tăng gấp đôi so với thế hệ 1, lên tới 9600 tỷ mỗi giây. Nhờ vậy, khi bật điều hòa, các gốc OH này nhanh chóng len lỏi khắp căn phòng, chủ động tiếp cận với vi khuẩn, từ đó, vô hiệu hóa hoạt động của các thành phần độc hại trong không khí một cách dễ dàng.

Công nghệ Nanoe™ X thế hệ thứ hai ở dòng điều hòa mới cũng giúp rút ngắn thời gian khử mùi và ức chế phấn hoa nhanh gấp đôi so với thế hệ đầu tiên, giúp bầu không khí trong lành hơn, khỏe mạnh hơn.

Công nghệ Nanoe™ X thế hệ II có hiệu quả lọc sạch không khí tăng cường hiệu quả.

Trước đó, tháng 12/2020, tổ chức nghiên cứu Tiếp xúc toàn cầu Texcell đã xác nhận rằng công nghệ nanoe™ X giúp ức chế hiệu quả virus SARS-CoV-2. Theo đó, 91,4% hoạt động của virus SARS-CoV-2 bị ức chế sau 8 giờ bật điều hòa trong không gian thử nghiệm 6,7m³ (thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát).

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới này, ông Kei Taniguchi - Giám đốc điều hành Panasonic Air Conditioning Việt Nam cho biết: “Dòng điều hòa mới tích hợp công nghệ Nanoe™ X thế hệ II đã được Panasonic nghiên cứu và cải tiến về cả mặt công năng và thẩm mỹ. Bên cạnh sự tăng cường về hiệu quả lọc khí, ức chế vi-rút, vi khuẩn, chúng tôi còn tích hợp nhiều công nghệ thông minh khác vì sự tiện nghi của người dùng”.

Tận hưởng cuộc sống với những công nghệ hiện đại, ưu việt hơn

Bên cạnh công nghệ Nanoe™ X thế hệ II giúp tăng cường hiệu quả lọc khí và khử mùi, dòng điều hòa năm 2021 của Panasonic cũng tích hợp các tính năng tiên tiến, hỗ trợ tối đa người dùng. iAutoX tăng 25% tốc độ làm lạnh nhờ sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh P-TECH cho phép máy nén đạt được tần số tối đa một cách nhanh chóng từ khi khởi động và luồng gió tập trung làm mát ngay lập tức.

Ngoài ra, cánh đảo gió Aerowings thế hệ mới cho phép luồng gió có thể thổi xa đến 15m trong khi công nghệ cảm biến và kiểm soát độ ẩm Humidity Sensor giúp điều chỉnh độ ẩm xuống dưới 60%, mang lại bầu không khí thoải mái cũng như giấc ngủ ngon cho gia đình.

Humidity Sensor mang lại bầu không khí dễ chịu, cho bạn giấc ngủ ngon và sâu.

Đặc biệt, với hai dòng sản phẩm điều hòa mới năm 2021 XU và XZ của Panasonic còn đem lại tiện ích cho người sử dụng bằng ứng dụng thông minh Panasonic Comfort Cloud. Đây là ứng dụng giúp người dùng có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại, giúp kiểm soát và điều khiển cùng lúc nhiều thiết bị khác nhau.

Panasonic Comfort Cloud là ứng dụng kết nối Wifi thông minh giúp người dùng dễ dàng điều khiển điều hòa mọi lúc, mọi nơi.

Dòng điều hòa với công nghệ Nanoe™ X thế hệ II cũng được tích hợp trí tuệ nhân tạo ECO + AI giúp tối đa hóa hiệu suất năng lượng của sản phẩm, có thể giảm lượng điện năng tiêu thụ lên đến 50%. Cùng với động cơ Inverter sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, điều hòa Panasonic thế hệ mới mang đến giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Bộ ba dòng sản phẩm mới gồm: Điều hòa Premium Inverter một chiều (U), điều hòa Aero Inverter cao cấp – một chiều (XU), điều hòa Inverter cao cấp – hai chiều (XZ) đều sở hữu thiết kế nguyên khối không chỉ đem lại vẻ ngoài sang trọng mà còn giúp nâng cao hiệu quả lắp đặt và sửa chữa.

