Yamaha bảo vệ khách hàng trước dịch Covid-19, hỗ trợ đến 5 tỷ đồng

Đại dịch Covid-19 đang lây lan rất nhanh tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam với diễn biến phức tạp và khó lường.

Luôn cam kết đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam. Yamaha Motor Việt Nam triển khai trên toàn quốc chương trình hỗ trợ bảo vệ khách hàng với gói bảo hiểm Yamaha Care - tặng 01 voucher bảo hiểm đặc biệt của công ty Bảo hiểm Quân đội MIC dành cho mỗi khách hàng khi mua xe máy Yamaha bất kỳ tại đại lý Yamaha Town trên toàn quốc trong thời gian từ 28/3 đến 31/5.

Với voucher bảo hiểm đặc biệt này khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi lên tới 100 triệu đồng, hỗ trợ điều trị nội trú 300.000 đồng/ngày và tối đa trong 30 ngày lên tới 9 triệu đồng.

Yamaha Care – chung tay đẩy lùi Covid, bảo hệ khách hàng mùa dịch bệnh

Chương trình mang đến sự hỗ trợ thiết thực nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho khách hàng trước những nguy cơ về sức khỏe do dịch Covid-19 gây ra. Giờ đây khách hàng đã có thể an tâm vừa có cơ hội sở hữu xe mới vừa có điểm tựa tài chính vững tâm trong mùa dịch bệnh khó khăn này, đề phòng trường hợp không may nhiễm bệnh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và kinh tế gia đình.

Ông Yano Takeshi - Chủ tịch Yamaha Motor Việt Nam, chia sẻ: “Với gói bảo hiểm Yamaha Care, chúng tôi hy vọng sự bảo vệ kịp thời và toàn diện này sẽ giúp khách hàng an tâm hơn trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra đang diễn biến phức tạp. Qua đó, Yamaha mong muốn truyền tải tới khách hàng sự tận tâm của mình bởi không đơn thuần là một hãng xe máy, Yamaha còn là người bạn đồng hành cùng khách hàng trên mỗi cung đường cũng như trong từng biến động của cuộc sống hàng ngày”.

Truy cập xem thông tin chi tiết của chương trình tại đây hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline: 18001588