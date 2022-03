Oscar 2022: 'CODA' thắng giải phim xuất sắc

(VTC News) -

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 khép lại với chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của phim CODA cho hạng mục "Phim xuất sắc", vượt qua đối thủ "nặng ký", luôn được đánh giá cao trước đó là phim The Power of the Dog.

Đoàn phim "CODA".

Trước đó, nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur đã làm nên lịch sử tại Oscar năm nay khi ẵm giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Ông là người khiếm thính thứ hai sau bà Marlee Matlin (đoạt cúp cách đây 35 năm) đã giành giải thưởng danh giá này. Trước lễ trao giải Oscar 2022, Troy Kotsur cũng từng giành giải Quả cầu vàng và SAG Award nhờ vai diễn xuất sắc trong CODA.

Phát biểu trên sân khấu, Troy Kotsur không khỏi xúc động bởi chiếc cúp quý giá ở tuổi U60. Bằng ngôn ngữ ký hiệu, nam diễn viên đã gửi gắm những lời cảm ơn chân thành: "Thật tuyệt vời khi có thể đi trên hành trình này. Tôi vẫn không thể tin mình đang ở đây. Tôi muốn cảm ơn những sân khấu khiếm thính, đó là nơi giúp tôi phát triển bản thân với tư cách là một diễn viên". Ngoài ra, ông khẳng định giải thưởng này không phải của riêng cá nhân mà còn dành cho cộng đồng người khiếm thính.

Troy Kotsur là người đàn ông khiếm thính đầu tiên chạm tay vào tượng vàng Oscar.

CODA là viết tắt của "Child Of Deaf Adults", chỉ đứa trẻ bình thường được nuôi dạy bởi ít nhất một người bị khiếm thính. Trong phim, đứa trẻ đó là Ruby (Emilia Jones). Trong số những thành viên khiếm thính của gia đình có Marlee Matlin - nữ diễn viên từng thắng giải Oscar hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim Children of a Lesser God (1986). Ngay từ khi ra mắt, phim đã nhận được phản ứng tích cực của giới phê bình và khán giả, với 7.9/10 điểm trên Rotten Tomatoes, 75/100 điểm trên Metacritic và 8.2/10 điểm trên IMDb.

Phim mang đến cảm giác nhẹ nhàng, khiến khán giả có thể khóc cười với tình cảm của 4 thành viên trong gia đình.

Hai giải thưởng quan trọng còn lại của Oscar gồm "Đạo diễn xuất sắc nhất" là Jane Campion; "Nam diễn viên xuất sắc nhất" thuộc về Will Smith trong phim King Richards và "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" gọi tên Jessica Chastain.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra vào 7h sáng 28/3 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, TP Los Angeles, bang California - Mỹ. Ba diễn viên Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes là những người dẫn dắt toàn bộ sự kiện.

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật điện ảnh thể hiện sự nỗ lực khôi phục để vị thế của Oscar sau khi lễ trao giải năm 2021 gặp trở ngại vì dịch COVID-19 bằng việc bổ sung những điểm mới. Theo đó, 8/23 hạng mục sẽ được trao trước khi buổi lễ được truyền hình trực tiếp khoảng 1 giờ và sẽ được phát lại sau đó. Ngoài ra, khách mời tham dự sự kiện phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính và kết quả tiêm phòng đầy đủ.

Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS). Từ năm 1929, Oscar được trao thường niên tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản điện ảnh và nhiều lĩnh vực khác qua cuộc bỏ phiếu kín của các thành viên trong Viện Hàn lâm.