Oscar 2018: 'Người đẹp và thủy quái' xuất sắc mang về 4 tượng vàng danh giá

(VTC News) - ''The Shape of Water'' - ''Người đẹp và Thủy quái'' vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký, xuất sắc mang về 4 tượng vàng danh giá tại Oscar 2018.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar (hay Giải thưởng Viện Hàn lâm) lần thứ 90 bắt đầu từ 5h sáng 5/3 (giờ Việt Nam) với sự kiện thảm đỏ, và chính thức diễn ra từ lúc 8h sáng tại nhà hát Dolby, Hollywood, Los Angeles, California (Mỹ). Đảm nhiệm vai trò MC là danh hài Jimmy Kimmel, người đã dẫn dắt lễ trao giải năm ngoái.

Thắng lớn ở Oscar năm nay là The Shape of Water - Người đẹp và Thủy quái. Bộ phim vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký, mang về 4 tượng vàng danh giá: "Phim truyện xuất sắc"; "Đạo diễn xuất sắc" cho Guillermo del Toro; "Nhạc nền xuất sắc" cho Alexandre Desplat; "Thiết kế sản xuất xuất sắc'' cho Paul Denham Austerberry, Shane Vieau và Jeff Melvinv.

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa cô gái câm Elisa Esposito và con thủy quái bị một đội nghiên cứu của Mỹ bắt giữ được đánh giá cao ngay từ khi Oscar 2018 bắt đầu khởi động. Bộ phim dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2018 khi có tên ở 13 hạng mục. Thành tích chỉ kém kỷ lục thuộc về All About Eve (1950), Titanic (1997) và La La Land (2017) đúng 1 đề cử.

''The Shape of Water'' - ''Người đẹp và Thủy quái'' thắng lớn tại Oscar 2018.

Frances McDormand được xướng tên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Frances McDormand được xướng tên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc"

Gary Oldman mang về giải ''Nam diễn viên chính xuất sắc'' với Darkest Hour.

Gary Oldman mang về giải ''Nam diễn viên chính xuất sắc''.

Coco được gọi tên ở hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất 2018". Ca khúc Remember me - ca khúc chủ đề trong hoạt hình Coco cũng thắng giải "Bài hát gốc xuất sắc".

Các nhà làm phim của "Coco" - Adrian Molina, Darla K. Anderson và Lee Unkrich.

Đặc biệt, sau ba lần được đề cử ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc", ở tuổi 89, James Ivory cuối cùng cũng giành giải Oscar với kịch bản chuyển thể phim Call Me by Your Name. Ngoài ra, bộ phim kinh dị Get Out cũng bất ngờ dành giải "Kịch bản gốc xuất sắc" - đây cũng là tác phẩm hiếm hoi thuộc dòng kinh dị nhận đề cử quan trọng "Phim truyện xuất sắc".

Bên cạnh đó, tác phẩm về trẻ khiếm thính mang tên The Silent Child cũng bất ngờ dành giải "Phim tài liệu ngắn xuất sắc". Bộ phim xoay quanh Libby - cô bé 4 tuổi bị câm, và bắt đầu học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu sau khi được một nhân viên xã hội (Rachel Shenton) giúp đỡ. Tác phẩm do Frank Stiefel đạo diễn, kể về họa sĩ Mindy Alper - người phải đối mặt chứng trầm cảm Heaven Is a Traffic Jam on the 405 cũng thắng giải "Phim tài liệu ngắn xuất sắc".

Lee Smith được tôn vinh ở hạng mục dựng phim. Anh dành tượng vàng với bộ phim Dunkirk với hạng mục "Dựng phim xuất sắc". Đặc biệt, Blade Runner 2049 vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Kong: Skull Island, War for the Planet of the Apes hay Guardians of the Galaxy Vol. 2 tại hạng mục "Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc".

Dear Basketball do Glen Keane đạo diễn, siêu sao bóng rổ Kobe Bryant viết kịch bản và đọc lời dẫn chuyện dành giải "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc". Giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" của năm nay thuộc về Allison Janney cho vai diễn bà mẹ khắc nghiệt trong I, Tonya.

Allison Janney giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".

Giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" nhất đã thuộc về A Fantastic Woman, một tác phẩm nói về phụ nữ đến từ Chile. The Shape of Water đạt giải "Thiết kế sản xuất".

Video: Những khoảnh khắc "ái ngại" đi vào lịch sử Oscar

>>> Đọc thêm: Những bộ váy sexy, khoe da thịt nhiều nhất thảm đỏ Oscar 2018

Trung Ngạn