Orange: 'Về thất tình thì tôi là số một và sẽ đưa cảm xúc đó vào sáng tác'

(VTC News) -

Orange, tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô bắt đầu nổi tiếng sau khi phát hành ca khúc hit "Người lạ ơi!" kết hợp cùng Superbrothers và Karik. Ngoài ra, cô còn có một số ca khúc “gây” bão khác như “Tình nhân ơi”, “Chân ái”, “OK anh đúng”…

Năm 2018, Orange thắng giải “Best New Asian Artist” tại Giải thưởng Âm nhạc châu Á Mnet. Cô cũng đạt giải “Ca sĩ mới xuất sắc nhất” tại Làn sóng xanh Next Step 2018. Một năm sau, cô giành giải “Siêu Sao Mới Châu Á” tại Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2019. Năm 2021, Orange được Spotify trưng hình ảnh ở Quảng trường Thời đại New York.

- Nhìn lại 2021 của mình, cá nhâm bạn cảm thấy hài lòng nhất với dự án âm nhạc nào?

Năm qua là một năm buồn nhiều vui ít không chỉ của nghệ sỹ mà của tất cả mọi người. Tuy nhiên Orange gọi năm qua của mình là một năm "trộm vía" – năm mà khán giả vẫn dành rất nhiều sự yêu thương và ủng hộ cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Năm qua Orange ra mắt 2 ca khúc: “Khi Em Lớn” và “Em Hát Ai Nghe” đều được mọi người ủng hộ, đó là điều may mắn với mình.

Năm qua cũng là năm mình nhìn lại và ngẫm ra nhiều điều về cuộc sống và con người! Một năm tịnh tâm của Orange.

Orange ngày càng mặn mà hơn trong âm nhạc lẫn nhan sắc.

- Hiện Orange đang có những sự cộng tác với các nhạc sỹ/ nhà sản xuất nào cho những dự án âm nhạc của năm 2022?

Trong năm 2022 Orange sẽ ra mắt một album gồm những ca khúc do chính Orange sáng tác, và hợp tác với những nhà sản xuất đã thân thiết với mình từ lâu như anh Mew Amazing. Ngoài ra, trong album sẽ có những phần kết hợp của Orange với một vài ca sỹ khác (cũng là những người thân thiết với mình) như anh Hoàng Dũng. Chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm tâm huyết và đậm màu sắc Orange!

-Trước nay, nhiều người vẫn biết đến bạn với tư cách một ca sỹ, vậy khi bắt tay vào sáng tác thì có gì khó khăn, bỡ ngỡ không?

Chắc chắn rồi! Bởi vì mình không bắt đầu và có nền tảng căn bản ở việc sáng tác, mặc dù nói về sự bắt đầu thì mình đã sáng tác từ trước khi đi hát cơ. Tuy nhiên, đúng như anh nói, mọi người biết đến Orange với vai trò là một ca sỹ; cho nên sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để mình khẳng định bản thân trong vai trò một người sáng tác.

Tuy nhiên mình không quá đặt nặng áp lực cho bản thân ở công việc này. Người ta không nhớ đến mình là một nhạc sỹ sáng tác cũng được thôi, chỉ cần người ta biết bài hát đó là của mình, họ vẫn hát theo được thì đối với mình đó đã là thành công rồi!

- Những sáng tác của Orange sẽ có nội dung, cảm hứng hay là lấy ý tưởng từ những điều gì?

Rất đơn giản thôi! Nó sẽ lấy cảm hứng từ tất cả những gì đang xảy ra xung quanh cuộc đời của Orange. Mình đang trải qua những gì, đang vui đang buồn thế nào thì mình sẽ tìm cách để đưa nó vào những sáng tác của mình.

- Bạn có thất tình không?

Có chứ (cười)! Nói về thất tình thì Orange là số một!

- Là một người trẻ và nhiều năng lượng, Orange có muốn thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ như đóng phim, kinh doanh không?

Thực ra Orange cũng đã nhận được một vài lời mời đóng phim điện ảnh, nhưng lúc đó thì mình vẫn cảm thấy chưa phù hợp với vai trò mới này; vì thời gian của mình đang dành hết cho sáng tác và làm nhạc rồi, cho nên cũng chưa cảm thấy tự tin lắm cho vai trò mới. Tuy nhiên mình cũng rất muốn thử, vì rất đam mê điện ảnh! Hy vọng là thời gian sắp tới, nếu có dự án nào phù hợp thì Orange có thể xuất hiện trong một vai diễn điện ảnh nào đó.

- Cuối cùng Orange hãy gửi một lời chúc Tết rất là Orange đến độc giả?

Chúng ta đã trải qua 2 năm 2020 và 2021 rất buồn rồi! Hy vọng 2022 sẽ là một năm rực rỡ đầy màu cam. Mong rằng điều trước hết mà mọi người có chính là sức khỏe, và kiếm thật nhiều tiền! Hãy kiếm nhiều tiền, có sức khỏe và thật là hạnh phúc với những điều mình đang làm!