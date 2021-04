Open Day – Cơ hội trải nghiệm phương pháp giáo dục Phần Lan

(VTC News) -

Trường Tiểu học, Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy tổ chức sự kiện trải nghiệm phương pháp giáo dục Phần Lan dành cha mẹ và các con từ 1-10 tuổi mang tên: “Open Day - Ngày hội trải nghiệm phương pháp giáo dục Phần Lan”. Chương trình được tổ chức từ 8h30-11h30, Chủ nhật, ngày 11/4/2021 tại trường ở khu B, KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Open Day là cơ hội để cha mẹ được trải nghiệm thực tế phương pháp Giáo dục Phần Lan.

Đến với Open Day, cha mẹ cùng các con học sinh sẽ tham quan không gian học tập độc đáo theo tiêu chuẩn Phần Lan; Trải nghiệm phương pháp giáo dục Phần Lan ưu việt được công nhận trên thế giới; Khám phá thế giới kỳ thú trong mỗi chương trình nhập khẩu bản quyền từ Mỹ, Phần Lan và đang được áp dụng thành công trên bậc Mầm non, Tiểu học tại Tân Thời Đại. Các chương trình như Toán Tiếng Anh, Kide Science, vận động Moovkids, Âm nhạc, Kích hoạt phát triển tư duy Toán,… Môn học được tổ chức theo phương pháp giáo dục Phần Lan và được dẫn dắt bởi phương pháp “Fun learning”. Các lớp học sẽ đem đến cho các con và cha mẹ những trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa.

Trường Tân Thời Đại – Fun Academy được khánh thành tháng 6/2020 tại Khu B, Lô B31 – NT1, KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội với những điểm khác biệt, thu hút không chỉ học sinh mà còn cả các bậc phụ huynh khi tới tham quan, trải nghiệm.

Với lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu và theo tiêu chuẩn giáo dục Phần Lan, ngôi trường trông như một toà lâu đài cổ tích, cuốn hút sự tò mò, khám phá của các em học sinh. Nhà trường sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy do tập đoàn hàng đầu MK – Phần Lan thiết kế, tư vấn thi công và được cục PCCC – Bộ Công an Việt Nam cấp phép đảm bảo môi trường học tập an toàn nhất cho các con học sinh.

Lớp học đa chiều, linh hoạt và có thể luân chuyển, mở rộng.

Môi trường học tập không giới hạn, truyền cảm hứng giúp các con học sinh có thể học ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Không gian lớp học được thiết kế đa chiều, linh hoạt và có thể luân chuyển, mở rộng. Không gian lớp học mầm non mang đặc trưng của giáo dục Phần Lan với các góc cây cổ thụ, góc quả núi, góc công nghệ,….

Mô hình trường học thông minh với thiết bị dạy học hiện đại giúp học sinh Tân Thời Đại có thể kết nối với học sinh tại các trường liên kết trong nước và nước ngoài.

Không gian lớp học Mầm non mang đặc trưng của Giáo dục Phần Lan

Môi trường học tập truyền cảm hứng.

Bên cạnh các phòng học truyền cảm hứng, các con học sinh còn được tận hưởng những giờ học hạnh phúc với các phòng chức năng hiện đại, tiện nghi và đa dụng được thiết kế theo các chương trình nhập khẩu bản quyền như phòng khoa học Kide Science, phòng vận động Moovkids, phòng Art & Music, phòng Kinh tế học gia đình Home Economics,…

Hiện tại, trường Tiểu học, Mầm non Tân Thời Đại – Fun Academy đang áp dụng ưu đãi tuyển sinh đặc biệt: Giảm 15% học phí suốt quá trình của cấp học Mầm non hoặc Tiểu học; Giảm 30% phí cơ sở vật chất; Miễn phí ghi danh. Chính sách áp dụng tới 30/4/2021 hoặc đến khi tuyển sinh đủ.