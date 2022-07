Ông Zelensky đề nghị phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine

(VTC News) -

Hôm 5/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị phương Tây đưa ra các đảm bảo an ninh đối với Ukraine khi nước này chưa phải là thành viên của khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

“Ukraine cần một hệ thống đảm bảo an ninh, sẽ có hiệu quả ngay cả khi chúng tôi không tham gia liên minh", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

“Nga xem lãnh thổ của đất nước chúng tôi như một chỗ đứng để tiến vào các quốc gia châu Âu khác. Do đó, đảm bảo an ninh của Ukraine là cung cấp an ninh lâu dài cho toàn châu Âu", lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho rằng "vùng xám" trong an ninh châu Âu đã tạo điều kiện cho Nga đưa quân đến Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, các đảm bảo được cung cấp theo Bản ghi nhớ Budapest và các “đảm bảo” tương tự hiện đã không còn giá trị. Ông đề cập đến Bản ghi nhớ Budapest - thỏa thuận ra đời năm 1994, theo đó Ukraine giao nộp kho vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô để đổi lấy cam kết từ Mỹ, Anh và Nga trong trường hợp bị tấn công. Theo thỏa thuận, 3 nước này cũng tuyên bố sẽ không tấn công Ukraine.

Mới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Ukraine không được hưởng nguyên tắc phòng vệ tập thể khi nước này chưa là thành viên NATO. Tuy nhiên, ông Olaf Scholz cho hay vấn đề cung cấp một số đảm bảo an ninh cho Kiev sau thời điểm kết thúc xung đột "đang được các nhà ngoại giao thảo luận kỹ lưỡng".

Hôm 4/5, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba thừa nhận Ukraine thừa nhận khó có khả năng gia nhập NATO sớm. Ông cho rằng NATO vẫn chưa thay đổi lập trường về việc Kiev gia nhập khối trong tương lai gần.

Mặc dù một số quốc gia NATO cho biết sẵn sàng cung cấp các bảo đảm cho Ukraine song cho đến nay vẫn chưa có nước nào chính thức lên tiếng đề nghị, cam kết đảm bảo an ninh đối với Kiev.

Từ lâu, Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích an ninh của nước này. Moskva viện dẫn khả năng gia nhập NATO cua Ukraine là một trong những lý do chính khiến họ quyết định phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.