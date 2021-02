Ông Vương Đình Huệ: Xem xét xử lý hình sự bệnh nhân COVID-19 khai báo quanh co

(VTC News) -

Chiều 8/2, tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội, sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố, lãnh đạo Công an Thành phố, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo, Bí Thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo: “Đối với các trường hợp bệnh nhân cố tình không khai báo y tế để lây nhiễm bệnh ra cộng đồng sẽ xử lý thật nghiêm, cần thiết xem xét xử lý hình sự".

Cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội chiều 8/2.

Trường hợp ông Huệ đề cập đến là bệnh nhân N.T.K.A (SN 1993, trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), trong thời gian tiếp xúc với F0 (BN1722) đến khi có kết quả dương tính là 12 ngày và tiếp xúc với rất nhiều người trên địa bàn hai quận Nam Từ Liêm mà không khai báo y tế, không khai báo thành khẩn với các cơ quan chức năng.

Tại cuộc họp, Thường trực Thành Uỷ cũng chỉ đạo Công an Thành phố tiếp tục xử phạt nghiêm với mức xử phạt cao nhất đối với người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử lý nghiêm người đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh COVID-19.

Sáng cùng ngày, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội cũng làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, lịch trình của bệnh nhân N.T.K.A khá phức tạp nhưng người này lại khai báo quanh co gây mất thời gian của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Ông Dũng đề nghị cơ quan an ninh hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành chính 2 cá nhân là BN1722 (quận Nam Từ Liêm) và bệnh nhân N.T.K.A do thiếu trung thực trong quá trình khai báo lịch trình di chuyển; đồng thời huy động cơ quan công an quận vào cuộc, có biện pháp khai thác lịch trình cụ thể và xử lý hình sự nếu vi phạm.