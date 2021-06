(VTC News) -

Sáng 25/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, được giới thiệu để xem xét bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Trọng Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Với tỷ lệ 100% số phiếu, ông Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Võ Trọng Hải (SN 1968), quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp này, ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và ông Trần Văn Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII với tỷ lệ bầu cho mỗi ông đều đạt 100% (51/51 phiếu).

Sau khi bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh, HĐND tỉnh, 51/51 đại biểu đã bầu 25 Hội thẩm của Toà án nhân dân tỉnh và thông qua Nghị quyết 08-NQ/HĐND ngày 25/6/2021 xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.