Ông Trump tuyên bố nóng sau thượng đỉnh Biden - Putin: Mỹ 'tay trắng' ra về

(VTC News) -

Theo hãng thông tấn TASS, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Geneva vào tối quan 16/6 (theo giờ Việt Nam) diễn ra khá thành công nhưng kết quả lại có lợi cho Matxcơva, trong khi đó Washington gần như "tay trắng" ra về.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta không đạt được bất cứ mục tiêu nào", ông Trump trả lời phỏng vấn Fox News vào sáng nay.

“Tôi nghĩ đó là một ngày tốt lành đối với nước Nga, tôi không hiểu cuối cùng nước Mỹ đã nhận được gì”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm trực tiếp tại Geneva vào hôm qua 16/6. (Ảnh: Sputnik)

Được biết, trước thượng đỉnh ở Geneva, ông Trump từng khuyên Tổng thống Mỹ Joe Biden nên tỉnh táo trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Sputnik, thượng đỉnh Biden - Putin kết thúc với thời gian khoảng 3 tiếng rưỡi, ngắn hơn so với dự đoán ban đầu. Nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề như an ninh mạng, xung đột ở Ukraine, hợp tác an ninh chiến lược.

Một trong những kết quả tích cực của hội nghị là thỏa thuận mà hai bên đạt được về việc đưa các đại sứ Nga và Mỹ trở lại các đại sứ quán của họ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng điểm nhấn của hội nghị mới đây là việc lãnh đạo hai nước xác nhận sẽ không để xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Về phần mình, trong buổi họp báo tổ chức sau cuộc gặp, Tổng thống Biden khẳng định chương trình nghị sự của Mỹ không nhằm chống nước Nga hay các quốc gia khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, cả hai nước Nga và Mỹ không hề muốn có một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.