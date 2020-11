Ông Trump sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh bầu cử

Trên Twitter, ông Trump cho biết: "Tuyên bố gần đây của Chris Krebs về an ninh của cuộc bầu cử 2020 rất không chính xác, trong đó có nhiều gian lận. Do đó, Chris Krebs bị chấm dứt vị trí Giám đốc cơ quan An ninh Mạng và An ninh Hạ tầng, có hiệu lực ngay lập tức".

CISA là cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc bảo đảm an ninh bầu cử Tổng thống Mỹ. CISA đã lên tiếng sau tuyên bố vô căn cứ của ông Trump về việc có 2,7 triệu phiếu bầu cho ông bị xóa khỏi cuộc bầu cử diễn ra ngày 3/11.

Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) Chris Krebs vừa bị Trump sa thải. (Ảnh: AP)

Theo CISA, các đối thủ nước ngoài không thể tác động, gây ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào và đây là "cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Trong thời gian trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Chris Krebs thường lặng lẽ phản bác những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về khả năng xảy ra gian lận trong các lá phiếu gửi qua thư. Gần đây, Chris Krebs có các phản ứng mạnh mẽ hơn khi thường xuyên nêu quan điểm của mình trên Twitter.

CNN cho rằng, việc sa thải Chris Krebs gióng lên hồi chuông báo động trong toàn bộ bộ máy an ninh quốc gia. Tuy nhiên, việc sa thải ông diễn ra sau khi một số quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc bị thay thế bằng các quan chức được coi là trung thành với Tổng thống Trump và sự thất vọng ngày càng tăng của Trump với Giám đốc CIA Gina Haspel.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Nhà Trắng đã tức giận với ông Krebs vì một trang web có tên là "Kiểm soát tin đồn" chuyên vạch trần các thông tin sai lệch thuộc quản lý của CISA.