Ông Trump phải ra làm chứng ở toà án New York

(VTC News) -

Reuters cho biết, theo lệnh của tòa án, ông Trump có thể đến văn phòng Tổng chưởng lý New York để cung cấp lời khai về hoạt động kinh doanh của gia đình vào ngày 10/8 (theo giờ địa phương).

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đang tiến hành một cuộc điều tra dân sự nhằm xác định xem cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thổi phồng giá trị của các bất động sản do ông nắm giữ hay không, Reuters đưa tin.

Thông tin trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Mỹ ở Florida.

Cựu Tổng thống Donald Trump đến Tháp Trump ở New York vào cuối ngày 9/8,một ngày sau khi dinh thự Mar-a-Lago bị FBI khám xét. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hai người con của ông Trump là Donald Trump Jr. và Ivanka Trump cũng đối mặt với các yêu cầu cung cấp lời khai cho cuộc điều tra.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội riêng Truth Social, ông Trump cho biết sẽ có cuộc gặp với Tổng chưởng lý Letitia James vào ngày 8/10, đồng thời miêu tả cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông là “cuộc săn phù thủy” vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hiện đại diện phía văn phòng Tổng chưởng lý bang New York vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của ông Trump. Luật sư đại diện cho cựu tổng thống Mỹ cũng không đưa ra tuyên bố nào cho việc lấy lời khai.

Cuộc điều tra ở New York, do Tổng chưởng lý Letitia James dẫn đầu, liên quan đến các cáo buộc công ty của ông Trump, Trump Organization, đã khai báo sai giá trị của tài sản như sân golf và tòa nhà chọc trời, khiến bên cho vay cùng cơ quan thuế nhầm lẫn.

Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc ông gian lận thuế và cho rằng cuộc điều tra ở New York có động cơ chính trị, khi Tổng chưởng lý James là đảng viên thuộc Đảng Dân chủ.

Ban đầu, ông Trump dự kiến cho lời khai vào tháng 8 nhưng kế hoạch đã bị trì hoãn sau cái chết hôm 14/7 của vợ cũ cựu tổng thống là bà Ivana Trump.

Tổng chưởng lý James cáo buộc công ty Trump Organization đã khai khống giá trị tài sản nắm giữ để gây ấn tượng với những bên cho vay, rồi báo cáo giá trị nhỏ hơn khi kê khai tài sản để giảm gánh nặng thuế.

Ngoài cuộc điều tra ở New York, Trump Organization còn đang đối mặt với vụ việc do biện lý quận Manhattan dẫn đầu. Tháng 7/2021, Trump Organization và giám đốc tài chính lâu năm của tổ chức này, Allen Weisselberg, đã không nhận tội trước tòa án New York về 15 tội danh gian lận và trốn thuế.

Kể từ khi rời Nhà Trắng, ông Trump liên tiếp đối mặt với các cuộc điều tra, trong đó có cáo buộc đứng sau kích động những người ủng hộ thực hiện vụ bạo loạn ở Điện Capitol (ngày 6/1/2021), một hành động được cho là nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Cựu Tổng thống Trump hiện vẫn là tiếng nói có ảnh hưởng nhất của Đảng Cộng hòa và một số nhà quan sát cho rằng cuộc khám xét của FBI ở Florida chỉ giúp ông củng cố thêm vị thế đối với các cử tri Đảng Cộng hòa.