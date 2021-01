Ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington trước lễ nhậm chức Biden

(VTC News) -

Sau sự kiện ngày 6/1, Thị trưởng Thủ đô Washington D.C Muriel Bowser thông báo gia hạn lệnh giới nghiêm 15 ngày sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại Đồi Capitol. Hôm 11/1, Muriel Bowser kêu gọi người Mỹ tránh xa các sự kiện lễ nhậm chức ông Biden và yêu cầu tuyên bố khẩn cấp để tăng cường an ninh ở thủ đô của quốc gia.

Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington D.C cho phép Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) làm việc với chính quyền địa phương khi cần thiết.

Hôm 11/1, thông báo từ Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington, yêu cầu liên bang hỗ trợ bổ sung vào các nỗ lực ứng phó của thủ đô do các vấn đề khẩn cấp phát sinh từ lễ nhậm chức trong thời gian từ 11/1-24/1".

