'Ông trùm' trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng là thành phần cộm cán

(VTC News) -

Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Công an bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đường dây này để làm rõ hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Cơ quan công an xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, nhiều nghi phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng, tạm giữ 23 người liên quan để điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đường dây này do nhóm Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Đinh Văn Hoàng (SN 1985, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Hoạt động từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

Các nghi phạm khai nhận, đường dây sử dụng trang web http://bxx chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc (tiến lên miền nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…). Để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển xu (tiền ảo) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua xu thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.