Phan Sào Nam VTC Online khiến tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt là ai?

(VTC News) - Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Đường dây đánh bạc này được điều hành bởi 2 đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Khi có thông tin liên quan đến việc bị điều tra, Phan Sào Nam bỏ trốn dù trước đó ông này đã nhận được thông báo về việc không đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Phan Sào Nam vẫn không thoát. Hiện cả ông Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.

Phan Sào Nam (SN 1979) từng là Chủ tịch HĐQT công cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online).

DIỄN BIẾN VỤ VIỆC:

>> Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa vừa bị bắt là ai?

>> Tước quân tịch nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá

>> Bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa: Bộ Công an thông tin mới nhất

>> Bị khởi tố, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá nói gì?

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Dương và ông Nam cùng thành lập một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ. Qua đó, hai bị can tổ chức đánh bạc qua mạng thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Để đường dây đánh bạc được tồn tại, hai bị can tìm đến sự "hợp tác" của ông Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an.

Ông Hóa dù là cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao nhưng khi phát hiện đường dây đánh bạc lại không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay, "bảo kê" cho đường dây này.

Đường dây đánh bạc nói trên hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng Internet. Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài.

Video: Vì sao nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bị bắt?

Đến nay cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Phan Sào Nam (SN 1979) từng là Chủ tịch HĐQT công cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online). Công ty này được thành lập từ năm 2008.

Phan Sào Nam chính là người “lấy” 10 triệu USD của Quỹ đầu tư DWS Việt Nam cho VTC Online và giúp công ty này có những bước phát triển mạnh mẽ.

Theo nguồn tin của Nhadautu.vn, đợt tháng 1/2018 vừa qua, VTC Online đã có một số sự thay đổi. Người đại diện pháp luật hiện nay của VTC Online có tên là Trần Huy Phương và giám đốc là Phan S.

Ngoài VTC Online, ông Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM, công ty được thành lập từ tháng 9/ 2011. Hiện nay, VTC HCM đã ngừng hoạt động.

>>> Đọc thêm: Công an khám nhà nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa

(Tổng hợp)

Minh Khánh