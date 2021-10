'Ông Trùm' Cha In Pyo: Đào hoa nhất nhì Hàn Quốc nhưng cả đời chỉ yêu một người

Cha In Pyo là hoàng tử trong lòng hàng triệu trái tim cô gái trong những năm thập niên 80, 90 và đầu 2000. Nhưng chàng hoàng tử chỉ dành trọn trái tim cho một “nàng lọ lem” trên đời, và tình cảm ấy vẫn bền chặt đến tận hôm nay.

Sinh ra để thuộc về hào quang

Cha In Pyo có mọi yếu tố một diễn viên điện ảnh cần: vẻ ngoài với gương mặt góc cạnh, nam tính, hàng chân mày rậm đậm chất đàn ông. Vì lẽ đó, các vai diễn giám đốc, con trai chủ tịch như được đo ni đóng giày cho Cha In Pyo. Anh là hoàng tử trong phim, cũng là vị "hoàng tử" ngoài đời thực.

Gương mặt đậm chất điện ảnh của Cha In Pyo.

Cha In Pyo còn xuất thân trong một gia đình tiếng tăm. Bố của Cha In Pyo là chủ tịch của Công ty hàng hải Woo Sung. Tuy nhiên, cái mác “con trai tài phiệt” không khiến Cha In Pyo ngừng cố gắng. Thời điểm cuối những năm 80 và thập niên 90, Cha In Pyo là chàng trai trong mộng của hàng triệu thiếu nữ.

Không chỉ vào vai tài phiệt trên phim, ngoài đời Cha In Pyo cũng là một thiếu gia thứ thiệt.

Những bộ phim có sự góp mặt của Cha In Pyo đều ghi dấu ấn và nổi đình đám tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Ngoài các tác phẩm như Bí mật tòa tháp trắng (2007), Tướng Quân Gye Baek (2011), Tình yêu còn mãi (2014),... bộ phim Ông Trùm chính là tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp của Cha In Pyo.

Song, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bộ phim Cha In Pyo để lại ấn tượng mạnh nhất với khán giả có lẽ là Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao. Sau phim này, tên tuổi nam tài tử mới vụt lên trên một tầm cao mới.

Ông Trùm và Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao là 2 tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Trọn đời chỉ yêu thương một người

Nhắc đến Cha In Pyo không chỉ là nghiệp diễn mà anh còn được nhắc đến nhiều như một người chồng, người cha gương mẫu. Với Cha In Pyo, Shin Ae Ra chính là tình yêu thực sự của cuộc đời anh và anh dành cả đời để tìm mọi cách thể hiện tình yêu cho cô ấy biết.

Vợ chồng Cha In Pyo - Shin Ae Ra thuở mới gặp gỡ.

Cả hai gặp nhau khi đóng chung bộ phim Tình anh trao em. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Cha In Pyo đã trúng tiếng sét ái tình với bạn diễn Shin Ae Ra. Ngoài cô, anh không còn hướng ánh nhìn đến bất kì cô gái nào khác nữa.

Cha In Pyo dành trọn tình yêu cho bà xã.

Người con gái ấy từng khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối Cha In Pyo và nguyên nhân chính là vì tự ti. Shin Ae Ra xuất thân trong một gia đình bình dân ở tỉnh lẻ, còn Cha In Pyo là con một đại gia hàng hải. Khoảng cách từ sự khác biệt khiến Shin Ae Ra không thể mở lòng với anh nhưng Cha In Pyo đã bất chấp. Và cuộc hôn nhân của Cha In Pyo và Shin Ae Ra đến giờ đã kéo dài 25 năm.