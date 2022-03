Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt: Hoạt động của FLC Quảng Bình ra sao?

(VTC News) -

Ngày 30/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC thì tình hình tư tưởng của một số người dân tỏ ra hoài nghi về hoạt động của Tập đoàn FLC tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Việc Trịnh Văn Quyết bị bắt không ảnh hướng đến tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình thông tin: "Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt thì Tập đoàn FLC có văn bản gửi các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, khẳng định: Vụ việc có liên quan đến cá nhân ông Trịnh Văn Quyết, còn Tập đoàn vẫn hoạt động bình thường. Vụ việc hoàn toàn không tác động đến hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đồng thời cũng không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Tập đoàn. Hoạt động đầu tư tại toàn bộ các dự án của Tập đoàn FLC vẫn được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, trong đó có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình".

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết đang điều tra, xác minh việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan được xem là có hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.