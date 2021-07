Ông Thái Thanh Quý được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu bầu.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Nam Đình, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Thái Thanh Quý (thứ 2 phải sang) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ông Thái Thanh Quý, sinh năm 1976, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), là Tiến sĩ Kinh tế.

Năm 2010 - 2012, ông Quý làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tháng 9/2012 - 9/2016, Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 10/2016 - 8/2017, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 9/2017 - 9/2018, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 10/2018 - 1/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tháng 1/2020 - 3/2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tháng 2/2021, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.