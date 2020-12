Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM

Cơ quan công an ở Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp dỡ bỏ 3 bản đồ có đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tối 16/12, Công an TP.HCM thông tin chính thức về quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang.

Ở tuổi 87, cụ Nguyễn Thị Tèo vẫn say mê làm kẹo ú, bà được gọi là "huyền thoại kẹo ú cuối cùng của Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Với vai trò chủ mưu trong việc chứa chấp tài sản do Tuấn "Khỉ" cướp ở sới bạc, tòa tuyên phạt Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) 13 năm tù.

Công an Nghệ An vừa bắt giữ trùm ma túy Trần Văn Minh khi đang vận chuyển 19 bánh heroin từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.