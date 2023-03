Ông Tập Cận Bình: Sự chuyển dịch sang thế giới đa cực là tất yếu

(VTC News) -

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra thông điệp trước thềm chuyến thăm Nga trong tuần này, trong đó đề cập đến việc cải thiện mối quan hệ song phương, và sự chuyển đổi "không thể đảo ngược" sang một "thế giới đa cực".

Trong bài báo đăng trên Rossiyskaya Gazeta, ông Tập nhận định: “Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi sâu sắc, chưa từng thấy trong cả thế kỷ. Xu thế lịch sử hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi là không thể ngăn cản. Các xu hướng phổ biến của thế giới đa cực, toàn cầu hóa kinh tế và dân chủ hơn trong quan hệ quốc tế là không thể đảo ngược”.

Chủ tịch Trung Quốc dự kiến đến Nga vào ngày 20/3 để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cũng trong bài viết, ông Tập lưu ý rằng thế giới đang phải đối mặt với “những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống”, cũng như “những hành vi bá quyền, thống trị và bắt nạt, gây thiệt hại”. Ông nói thêm rằng các quốc gia trên thế giới đang “nóng lòng tìm cách hợp tác để thoát khỏi khủng hoảng”, trong khi họ cố gắng vượt qua “quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu lâu dài và quanh co”.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, "cộng đồng quốc tế đã công nhận rằng không có quốc gia nào vượt trội so với quốc gia khác, không có mô hình quản trị nào là phổ quát và không một quốc gia đơn lẻ nào có thể áp đặt trật tự quốc tế. Lợi ích chung của toàn nhân loại là hướng tới một thế giới thống nhất và hòa bình, thay vì chia rẽ và bất ổn".

Ông Tập đưa ra bình luận trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Washington về cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như một số phương diện khác. Bắc Kinh mới đây thúc đẩy kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Washington bác bỏ kế hoạch, cáo buộc Trung Quốc viện trợ quân sự cho Nga.

Chủ tịch Trung Quốc tin rằng "miễn là tất cả các bên nắm lấy tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời theo đuổi đối thoại và tham vấn bình đẳng, hợp lý và hướng tới kết quả, thì họ cũng sẽ tìm ra cách hợp lý để giải quyết khủng hoảng, một con đường rộng lớn hướng tới thế giới hòa bình lâu dài và an ninh chung”. Ông nói thêm rằng kế hoạch của Trung Quốc có tính đến “mối quan ngại về an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia”.

Trung Quốc và Nga đã củng cố lòng tin lẫn nhau và thúc đẩy một “mô hình quan hệ nước lớn mới” trong thập kỷ qua, bằng chứng là kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia đã tăng gấp đôi, đạt 190 tỷ USD vào năm 2022, ông Tập viết. “Chúng tôi đã tích cực thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, thúc đẩy các giá trị chung của nhân loại và ủng hộ việc xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới và một cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại".

Ông Tập kêu gọi tăng chất lượng và số lượng đầu tư, hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Nga, cũng như có sự phối hợp chính sách mạnh mẽ hơn. “Chúng tôi có mọi lý do để kỳ vọng rằng Trung Quốc và Nga, với tư cách là những người bạn đồng hành trên hành trình phát triển và hồi phục, sẽ có những đóng góp mới và lớn hơn cho sự tiến bộ của loài người".

